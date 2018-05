Als Schreiner bekannt und vielseitig aktiv

Anzeige

Rosenberg.Für sein hohes Alter ist der Jubilar Schreinermeister Walter Nies, der am morgigen Sonntag im Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag feiert, noch fit und bei guter Gesundheit.

Walter Nies wurde am 13. Mai 1928 als ältester Sohn des Schreinermeisters Pius Nies und dessen Ehefrau Lina geboren. Es folgten noch eine Schwester und zwei Brüder. Nach dem Besuch der Volksschule wurde er mit 17 Jahren zum Arbeitsdienst eingezogen. Glücklicherweise war der Krieg schnell aus und er konnte seine Lehre als Schreiner im elterlichen Betrieb beginnen.

In dieser Zeit lernte er auch seine künftige Frau Elisabeth kennen. Sie fand als Vertriebene in Rosenberg ihre neue Heimat. Die Hochzeit erfolgte am 15. Oktober 1949. Aus der harmonischen Ehe gingen zwei Söhne hervor.