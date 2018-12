Altes Gemeindehaus in Hirschlanden abgerissen

Hirschlanden.Die Vorbereitungen für den geplanten Neubau des evangelischen Gemeindehauses in Hirschlanden haben begonnen. In der vergangenen Woche wurde das alte, bereits in die Jahre gekommene Gebäude durch die Abbruchfirma Eckert abgerissen.

An gleicher Stelle wird nunmehr ein Neubau, dessen Gesamtkosten rund 350 000 Euro belaufen, entstehen. Mit den Rohbauarbeiten des neuen evangelischen Gemeindehauses dürfte Anfang des neuen Jahres begonnen werden. Text/Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.12.2018