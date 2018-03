„Annaweech ist inzwischen längst Kult“

Anzeige

Mit dem „Repp“ von Schlitzohr „Molle“ Winkler zum Thema „Superstar“ erfolgte der musikalische Auftakt und der spaßige Einzug seiner vier Kumpels mit einem kleinen Anhänger in Anspielung auf das nächste, altbewährte Lied der Band, den „Ouhengerleschdooch“, denn auch im Bauland gibt’s samstags allerhand zu transportieren.

Mit einem Lied vom „Ouhenger“, so „Boudsch“, habe man angefangen und mit dem Lied von der großen Zugmaschine, „Viel Fendt, viel Ehr“ fortgesetzt. Molle, wie immer gut aufgelegt, begrüßte das Publikum und die Fans zu dieser musikalischen Generalprobe und meinte verschmitzt: „Jetzt henn mir zwei Lieder gspielt, die wir kennt häbbe“. Beim Wettbewerbssieger, dem schönsten Dorf im Land, wolle man austesten, wie das neue Programm ankommt.

So leutselig wie er ist, ging er dann durch den Saal und begrüßte fast alle Besucher per Handschlag, zum Lied „Babbel“ in Anspielung auf den Turmbau zu Babel. Passend zum Thema Limes, in Anspielung auf die Römer vor Ort, spielten sie dann das Lied von „Aschderix un Obelix“ im Hohenlohischen auch „Schorsch und Fritz“ genannt. Molle stellte fest, dass die Römer in Borke besser aufgehoben waren als in Hohenlohe, um das sie einen großen Bogen machten, denn hier gab es keinen Zaubertrank, sondern nur „Moscht“.

Ausflug nach Amerika

Danach folgte ein musikalischer Ausflug nach Amerika. Das Lied vom „Indianer, der keine Plastikgugge“ braucht, war eine Anspielung auf den großen unsinnigen Kunststoffverbrauch in der gesamten Welt. Mit dem „Raggae vom „Hohenloher, der die Welt bereist“, nach dem Motto „wir kenne ja nix, aber wir mache was“, so „Boutsch“, war feststellbar, dass ein Hohenloher immer ein stolzer Hohenloher bleibt und gerne in seine Heimat zurückkehrt.

Nach dem Lied über die „Hohenloher Ortschaften“ hatte Molle wie immer einen flotten Spruch auf den Lippen, bezog das Publikum mit ein und mit seinen beiden Kollegen „Boutsch“ und „Harry“ ergänzten sie sich prächtig. „Molle“ und seine Mannen blühten beim nächsten Lied so richtig auf und bei „Heyo, Heyo“ gab’s für das begeisterte Publikum einige Lockerungsübungen. Da wurde kräftig geklatscht und der Refrain mitgesungen. Ein weiterer lustiger „Repp“ mit dem Titel „Zeig mir dein Tatoo“ wurde von Molle angekündigt.

Nach lustigen Liedern widmete sich die Band auch nachdenklichen und ernsthaften Themen, wie bei „Mann und Madle“ sowie „Scheidungskinder“, das auf einer wahren aus dem Leben gegriffenen Geschichte beruht. Bei „Mei Gosch duat weh“ ist das „Veschber“ vielleicht die Ursache für einen Arztbesuch, und die Besucher konnten eine kostenlose Zahnbehandlung erhalten.

Das musikalische Spektakel ging nach der Pause munter weiter. Mit dem „Kittelschörz“ bekleidet ging’s beim nächsten Lied mit Klatsch und Tratsch. Helle Begeisterung herrschte beim Publikum. Molle sang eine Homage auf Hilde, der guten Seele vom Hermutssaal aus Hermutshausen. Das Lied der „13 Sultaninä“ vom „Schwäbischen Hefezopf“ durfte na-türlich im Musikprogramm nicht fehlen.

„Da sind doch zehn Sultatinen auf den Meter drin“, meinte Harry, der seinen Hohenloher Hefezopf besonders lobte. Zur Überraschung aller brachte „Molle“ einen großen Hefezopf auf die Bühne, den vier freiwillige Helferinnen klein schnitten und in gleiche Teile an das Publikum verteilten. Dabei durfte eine darin befindliche Sultanine nicht durchgeschnitten werden, denn „Boutsch“ versprach dem, der sie findet, eine CD.

Lachmuskeln strapaziert

Nach dem „Schöne Dooch“ wurde bei weiteren Trink- und Weinliedern, kräftig geschunkelt und beim Lied über die „Kaffeefahrt“ die Lachmuskeln strapaziert. Mit dem angekündigten und nachdenklichen Lied „S’ist Zeit“, aus den Gründerjahren der Band war schon das nahe Ende des Konzertes gekommen.

Hohenloher Ausdrücke präsentierten die Männer aus Hohenlohe mit dem Lied „Nichts für ungut“, wobei Harry am Bass kräftig in die Saiten haute. „Wir sind am Geh-Punkt“ angekommen, sagte Molle, aber mit dem letzten Titel „Noune“ wollten sowohl die Band, als auch die Besucher noch nicht gehen. Gemeinsam und mit voller Begeisterung sangen die Besucher den Refrain des Liedes mit. Die „Kultband“-Musiker durften aber noch nicht von der Bühne. Nach lang anhaltendem Beifall gab es mit dem Ohrwurm „Hohenloher-Land“, das zwischenzeitlich schon zum Markenzeichen der Band und zur Hohenloher Hymne geworden ist, eine von mehreren Zugaben.

Da kam nochmals mächtig Stimmung auf im Saal. Und zum Schluss gab es noch ein weiteres Zugabelied auf Astronaut Alexander Gerst. In Hohenlohe ist man stolz auf Alex, der durch das Weltall fliegt.

Molle stellte dann seine musikalischen Mitstreiter des Abends vor, die sich wieder prächtig präsentierten.

Nach dem Dank an den Veran-stalter, die Ortschaftsverwaltung, mit Martin Herrmann an der Spitze sowie an das „Super-Publikum“, folgte das Schlusslied des Abends: „Wenn du gescht“. Und die Besucher stellten wieder einmal mit Freude fest: „Annaweech ist Kult.“ F

