Arbeit wurde ohne Bruch fortgesetzt

Verein ist auf gutem Weg

Nach dem Totengedenken berichtete Gerda Herrmann aus dem Vorstand. Vor einem Jahr wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. In dieser Zeit sei bei fünf intensiven Sitzungen des Vorstandsteams diskutiert worden, welche Richtung der Verein einschlagen müsse, um weiter Bestand zu haben. Doch der Gesangverein sei auf einem guten Weg in die Zukunft. Beim Dorfabend zum 150-jährigen Bestehen werde sich auch ein neu gegründeter Projektchor beteiligen, der bereits die Proben aufgenommen habe. Zahlreiche Sänger auch aus der Umgebung habe man dafür gewonnen. Für den Sommer sei ein Familienfest an der Grillhütte geplant. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Sängern für die geleistete Arbeit und bat sie, sich auch künftig erfolgreich in die Vereinsarbeit einzubringen.

Schriftführerin Jutta Hübsch ging auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Sie erwähnte unter anderem die Teilnahme am Chorkonzert der Sängergruppe in Osterburken, an der Feier „300 Jahre Kirche“ in Hirschlanden, die Mitgestaltung der Jubelkonfirmation sowie die Feierstunde am Volkstrauertag, das Adventssingen in der Kirche, die Seniorenfeier und die Winterfeier im Dorfgemeinschaftshaus. Nachdem kein Vereinsausflug unternommen wurde, habe man sich für einen Familientag an der Grillhütte entschieden. Außerdem sang der Chor vielen Jubilaren ein Ständchen.

26 Singstunden, 35 Auftritte

Der Vorstand traf sich zu fünf Sitzungen. 26 Singstunden und 13 Auftritte wurden absolviert. Von 35 Aktiven waren im Durchschnitt pro Singstunde 26 Personen anwesend. Alle Singstunden hatten Heike Beck, Rudi Arnold und Eckhard Fahrbach besucht.

Den Kassenbericht erstattete Karin Langer. Tanja Müller und Judith Prochazka hatten die Kasse geprüft und bescheinigten der Kassiererin eine tadellose Buchführung. Die von Brigitte Bernhardt vorgenommene Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. In den Wahlausschuss, der im kommenden Jahr die bevorstehenden Neuwahlen vorbereiten soll, wurden Werner Ilzhöfer, Heike Kunst-Herrmann und Katja Eisennacher gewählt. Neue Kassenprüfer sind Margret Silberzahn und Eckhard Fahrbach.

Chorleiterin Annemarie Moser bedankte sich beim Vorstand für die stets gute Zusammenarbeit, bei Adolf Spandel für die Unterstützung beim Jugend- und Kinderchor sowie bei allen Sängern. Der Probenbesuch, so die Dirigentin, könnte in manchen Stimmen besser sein. Sie bat im Hinblick auf das im November stattfindende Jubiläum um einen besseren Probenbesuch. Auch der Sängerbund müsse sich bemühen, neue Männerstimmen dazu zu gewinnen, wobei aber selbstverständlich auch neue Frauenstimmen willkommen seien.

Den Bericht des Kinder- und Jugendchors, der seit 19 Jahren besteht, erstattete dessen Leiter Adolf Spandel. Nach Zu- und Abgängen gehören dem Chor heute nur noch fünf Kinder an. Leider habe der Chor nur wenige Aktivitäten, darunter eine Nikolausfeier und die Umrahmung einer Seniorenfeier. Ob der Chor weiter bestehen könne, wisse man nicht. Spandel bedankte sich beim Vorstand sowie bei Sängern für die vielfältige Unterstützung des Kinder- und Jugendchores.

Behutsamer Umbau

In seinem Grußwort dankte Dekan Rüdiger Krauth den Sängern im Namen der Kirchengemeinde für die Unterstützung bei der Begleitung der Gottesdienste und Festlichkeiten. Beim Jugendchor sollte versucht werden, neue Wege zu gehen. Krauth regte eine Zusammenarbeit mit Kantor Park an. Für die Zukunft wünschte er dem Chor weiterhin alles Gute und viel Freude beim Singen. Probleme sollten den Vorstand nicht abschrecken, sich weiter den Aufgaben erfolgreich zu stellen.

Ortsvorsteher Martin Herrmann blickte auf das vergangene Jahr und betonte, dass der Weggang des langjährigen Vorsitzenden Lothar Beck eine Zäsur darstellte. Doch die Mitglieder hätten das neue Vorstandsteam sehr gut unterstützt und die Vereinsarbeit habe ohne Bruch erfolgreich fortgesetzt werden können. Herrmann lobte den behutsam begonnenen Umbau des Vereins, damit dieser auch zukünftig fortbestehen könne. „Wenn man die gehörten Leistungen beurteilt, darf man über den Chor nicht meckern, denn er steht sehr gut da, wenn man ihn mit anderen Chören in der Region vergleicht“, so Herrmann. Trotzdem müsse am Erhalt des Vereins gearbeitet werden. Schade sei, dass der Kinderchor derzeit so wenige Mitglieder habe. Dem Chor wünschte er im Jubiläumsjahr alles Gute. Zum Schluss nutzte die Vorsitzende den würdigen Rahmen, um mit Walter Blanasch einen langjährigen Sänger im Chor zu verabschieden. Blanasch trat im Alter von nur 19 Jahren im Jahre 1950 in den Gesangverein ein und war ihm insgesamt 68 Jahre eng verbunden.

Zum Ehrenmitglied ernannt

Dies zeigen die zahlreichen Ehrungen, die er im Laufe seiner langen Sängerlaufbahn erhalten habe. Schon 1992 wurde er zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt, in dem er auch in vielen Ämtern Verantwortung übernommen habe. Vorsitzender war er von 1991 bis 1995. Gerda Herrmann dankte Blanasch im Namen des Chors für seine langjährige Treue, sein Engagement und sein stets freundliches, hilfsbereites Wesen. Zum Abschied überreichte sie ihm unter dem Beifall der Sänger ein Präsent, verbunden mit dem Wunsch, ihn auch zukünftig in der Mitte der Sängerfamilie begrüßen zu dürfen. Nachdem Gerda Herrmann die geplanten Jahrestermine bekannt gegeben hatte, schloss sich ein gemütliches Beisammensein an. F

