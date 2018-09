Sindolsheim.Mit der Aktion „Mit Oma und Opa auf den Spuren der Singelscher Kerch“ und dem anschließenden Abschlussfest an der Turnhalle endete das diesjährige Ferienprogramm der SpVgg. Sindolsheim. Am frühen Nachmittag hatten sich die Buben und Mädchen an der Kirche in Sindolsheim getroffen.

Führung mit Bilderrallye

Roswitha Rauscher unternahm mit ihnen sowie den anwesenden Omas und Opas eine kindgerechte Kirchenführung mit Bilderrallye. Zum Abschluss in der Kirche durfte jeder Teilnehmer eine Kerze anbrennen und sagen, wofür er sich bedanken möchte.

Insektenhotel als Preis

Nach der Kirchenführung folgte ein kleiner gemeinsamer Spaziergang zur Turnhalle. Unter der Überdachung war hier bei sommerlichen Temperaturen eine Kaffeetafel mit schmackhaftem selbst gebackenem Kuchen und „Bloatz“ aufgebaut. Ein Höhepunkt für die Kinder war der Schokobrunnen mit leckerem Obst. Nach der Kaffeepause wurden zwei Runden Bingo gespielt. Die beiden Sieger bekamen von Birgitt Schlander ein selbst gebautes Insektenhotel. Zum Abschluss bedruckten die Kinder unter Anleitung von Roswitha Rauscher, Birgitt Schlander, Kristina Müller und Tina Geiger vom Ferienprogramm-Team des Vereins Stofftaschen mit ihrem Namen. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018