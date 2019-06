Auftakt mit Turnier und Beach-Party

Sindolsheim.Mit einem großen sportlichen und kulturellen Programm veranstaltet die SpVgg Sindolsheim an diesem Wochenende, von Freitag 21. bis Sonntag 23. Juni seine alljährlichen „Tage des Sports“ auf dem Sportgelände.

Das Fest beginnt an diesem Freitag ab 18.30 Uhr mit einem Gerümpelturnier auf dem Sportplatz. Ab 21 Uhr findet eine Beach-Party mit dem DJ Odenwald statt, bei der es auch verschiedene Themenbars für die Besucher gibt.

Bieranstich am Samstag

Der obligatorische Bieranstich findet am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr statt. Zum abendlichen Vesper wird Churrasco mit Kartoffel- und Krautsalat sowie Schaschlik angeboten. Ab 18 Uhr spielt „Wedes“ bei freiem Eintritt.

Das Sportprogramm am Samstag beginnt um 14 Uhr mit dem Fußballspiel SG Berolzheim/Hirschlanden gegen den SV Bofsheim. Von 15.30 Uhr bis 16.55 Uhr stehen sich die beiden AH-Mannschaften des VfB Altheim und des FC Mosbach gegenüber und anschließend um 17 Uhr spielt die AH SG Sindolsheim/Rosenberg gegen SG Elztal. Die Sporttage werden am Sonntag, 23. Juni 2019 um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Dr. Hannes Illge fortgesetzt. Ab 12 Uhr wird ein Mittagessen angeboten, auch eine vegetarische Variante steht auf dem Speisezettel. Am Nachmittag bietet die SpVgg Kaffee und Kuchen, Eis und Eiskaffee. Abends gibt es ein Vesper.

Mit dem Bambini-Spiel TSV Rosenberg-VfB Altheim beginnt um 13.15 Uhr das sportliche Programm, das mit dem Spiel der D-Jugend zwischen den Mannschaft JF Raven-stein gegen SV Osterburken fortgesetzt wird.

Die F-Jugend des TSV Rosenberg und des VfB Altheim stehen sich um 15 Uhr gegenüber. Ein weiteres B-Jugendspiel findet um 15.45 Uhr zwischen der JF Ravenstein und der JSG Schlierstadt statt. Das sportliche Programm an diesem Tag beschließt die SG Sindolsheim/Rosenberg, die den VfB Altheim zu Gast hat. Anschließend ist gemütlicher Festausklang. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019