Ausbau der Ortsdurchfahrt soll Ende des Monats fertig sein

Rosenberg.Nach 16-monatiger Bauzeit soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt Rosenberg bis Ende des Monats abgeschlossen sein. In der Karwoche wurde kräftig am vierten und letzten Bauabschnitt gearbeitet. Die beiden Bushaltestellen am Ortseingang wurden neu ausgebaut und sind schon fast fertiggestellt. Die dort noch erforderlichen restlichen Pflasterarbeiten werden in dieser Woche erledigt. Die Mitarbeiter der Firma Benninger (Bad Mergentheim/Neunkirchen) haben schon damit begonnen, die Bauabsperrungen abzubauen. Derzeit wird an verschiedenen Stellen der Mutterboden aufgebracht, und es werden kleine Planierarbeiten durchgeführt. Es ist vorgesehen, dass die Firma Strabag mit den Arbeiten zum Deckeneinbau am Montag, 6. Mai, beginnen wird. Dazu ist es erforderlich, die Ortsdurchfahrt nochmals komplett für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die von den Vereinen für den Muttertag geplante große Einweihungsfeier muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da die Asphaltarbeiten bis dahin noch nicht abgeschlossen sein werden. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019