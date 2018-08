Bad war „Sensation“ in damaliger Zeit

Der Endlos-Sommer 2018 weckt in Rosenberg Erinnerungen an eine Zeit, als es in der Entengasse noch ein Freibad gab. 1960 wurde es geschlossen und abgerissen.

Rosenberg. Die Ferienaktion „Spaß mit der Wasserrutsche“ an der Kirnau bei der Talmühle , die den Kinder bei hochsommerlichen Temperaturen großen Spaß machte, ließ bei den älteren Rosenbergern Erinnerungen an das ehemalige Schwimmbad wach werden.

Während man heute eine Wasserrutsche mit Becken baut, vergnügten sie sich vor mehr als 70 Jahren im ehemaligen Schwimmbad in der „Entengasse“. Zu finden war es „am See“, in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Walter Baumann, talabwärts, beinahe an der Kirnau gelegen.

Errichtet wurde es vom TV Rosenberg in den Jahren 1924/1925. Vorsitzender des Vereins war damals Martin Schelhaas, sein Stellvertreter Wilhelm Schweizer und Schriftführer Ernst Gerich. Das Bad war mit einem Bretterzaun umgeben und hatte ein Häuschen zum Umkleiden – für die da-malige Zeit sensationell. Das Wasser kam vom Mühlgraben, unmittelbar hinter dem Haus Baumann, und floss direkt ins angrenzende Bad. Zum Schwimmbad im Dorf erschien im „Bauländer Boten“ am 20. August 1925 folgender Artikel: „Was Einigkeit und Gemeinsinn, gutes Schaffen und Vollbringen können, hat die Gemeinde Rosenberg gezeigt. Vom Turnverein Rosenberg ging der Gedanke aus, ein Schwimmbad zu errichten. Da das Wasser der Kirnau zu kalt zum Baden war, musste ein großes Becken geschaffen werden. Unter dem rührigen Turnvereinsvorstand Martin Schelhaas und mit der tatkräftigen Unterstützung seiner wackeren Turner ging es ans Werk.

Nach Feierabend konnte man die Mannen bei der Arbeit sehen. Kein Haus fehlte, jeder half ’frönen’. Der eine mit der Schaufel, der andere im Steinbruch, der nächste mit dem Fuhr-werk, jeder nach seiner Art; der gab dies, jener das zum gemeinnützigen Werke. Selbst bei Nacht wurde mit Hochdruck gearbeitet unter den Strahlen der elektrischen Lampen, erstellt vom Elektrizitätswerk Jagsthausen, Station Rosenberg.

Nicht zuletzt beteiligte sich die politische Gemeinde, indem sie dem Bade finanzielle Mittel in anerkennenswerter Weise zur Verfügung stellte. Die Platzfrage machte einige Schwierigkeiten, wurde aber doch gelöst. So ist dann ein 10 x 15 Meter großes, schönes Becken entstanden und dem Betriebe Heuert schon übergeben worden.

Jung und Alt aus Rosenberg und Umgebung machten Gebrauch von der herrlichen Badegelegenheit. Bald wird eine vorschriftsmäßige Umzäunung erstellt und mit Stolz kann Rosenberg, auf eine gemeinnützige Einrichtung blicken, die im Dienste der Volksgesundheit steht“.

Viele Jahre wurde das Bad genutzt. Leider ist es dann aber immer mehr in sich verfallen . Die Reste des Schwimmbades wurden mit dem Bau der Kanalisation, Anfang der 60er Jahre, als der Sammelkanal zur Kläranlage durch das Bad ging. Es war dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nutzbar.

Wasser aus dem Mühlkanal

Viele ältere Rosenberger, die heute nur wenige Meter entfernt vom damaligen Bad wohnen, können sich noch gut daran erinnern, wie die 84-jährige Inge Bechold, Tochter des Landwirts Fritz Baumann, die in der Pfarrgasse wohnt: Das Schwimmbad hatte ein tiefes Schwimmer- und ein Becken für Nichtschwimmer. Eine Umkleidekabine war vorhanden und das Bad war mit einem Bretterzaun mit vielen „Astlöchern“ umgeben, wo die Buben schon mal durchspickten.

Durch das Bad floss das sehr kalte Wasser des Mühlkanals. Das immer wiederkehrende Hochwasser der Kirnau drückte, wie Inge Bechold sagte, gegen die damals ohne Eisen gebauten Betonwände, die immer mehr Risse bekamen und undicht wurden.

Durch den Bau einer Abwasserleitung wurde das Bad dann im Jahre 1960, nachdem es auch nicht mehr gepflegt wurde und es immer mehr verfallen war, geschlossen und schließlich dem Erdboden gleich gemacht.

Auch Walter Baumann, der vom Balkon seines heutigen Wohnhauses noch auf die alte Schwimmbadstelle schauen kann, erinnert sich an das kalte und dreckige Wasser des Bades. Die Bodenplatte des Umkleideraumes ist heute noch zu sehen, da sie mit wenig Erde überdeckt wurde. „Mit Lehm haben wir die Risse in den Mauern zugeschmiert, damit wir baden konnten, das immer großen Spaß machte.“ 1962 wurde das Bad geschlossen und darauf der ehemalige Trainingsplatz des TSV gebaut.

Heinz Schreiweis erinnerte sich daran, dass 1962 das Bad abgebaut und das Becken zugeschüttet wurde. Heute wäre ein solches Bad unvorstellbar, für die damalige Zeit sei es im Ort eine „Sensation“ gewesen. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018