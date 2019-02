Bauländer Oscar und kein Filmriss

Der „Säuliball“ der „Rouschebercher Milchsäuli“, der unter dem Motto „Kino – ein saugeiles Programm“ stand, ließ das Fastnachtsherz der Besucher im Singelscher „Säulistall“ höher schlagen.

Singelsche. Über fünf Stunden lief ein närrischer Film, gepaart mit tollen Gags, Witz und glänzenden tänzerischen Darbietungen ab, der sicherlich einen „Bauländer-Oscar“ verdient hätte.

Der bestens aufgelegte Sitzungspräsident Alex Ullrich, zuvor noch zum „Säuli-Borchemeschter“, ernannt, führte gekonnt und witzig durch das Programm und sorgte dafür, dass es an diesem Abend keinen „Filmriss“ gab. Der „Wilde Klaus“, Präsident der „Säuli“, begrüßte das anwesende närrische Völkchen.

„NRZM-Borchemeschter“ gekürt

Unter den Klängen des Narhallamarsches folgte der Einzug des hohen „Säuli-Hochstaates“ mit Prinzessin Karola I. und Prinz Harry I. sowie der vielen Gastabordnungen. Neben der Begrüßung durch das noch bis Aschermittwoch amtierende Prinzenpaar hatte Eberhard Müller von den „Getzemer Narren“ einen ersten überraschenden närrischen Gag parat. In seinen gereimten Worten ernannte er „Alex“ nach seiner im Herbst verlorenen Bürgermeisterwahl und seiner großen Erfolge um die Rouschebercher Faschenacht zum „NZRM-Borchemeschter“. Müller überreichte als Insignien, die Amtskette, den Reichsapfel, das Zepter mit dem Wappen der Milchsäuli und den „Borchemeschterhut“. Das anwesende närrische Völkchen huldigte ihm, für seine Loyalität mit einem Kniefall auf dem harten Hallenboden. Nach dem Ausmarsch begann eine „Oscar-reife Filmshow“ im „Säulistall“ mit dem Gardetanz der Blauen Funken der NZRM, die bereits einen ersten Glanzpunkt setzten.

Für ihre Aufführung wurde schon die erste Rakete gezündet. Einstudiert hatten den Tanz Kathrin Ebel und Pia Hertl. Fulminant ging’s dann im Programm mit dem Schautanz „Alte Liebe rostet nicht“, der gemischten Schautanzgruppe der „Aaldemer Dunder“ weiter. Als „gigantisch“ bezeichnete Präsident Alex die Bütt von Andreas Poser und Andreas Leiblein, die sich als Klorollentester von der „Testung Warenstift“ vorstellten. Sogar Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek hatten sie in ihren ultimativen Test als Assistenten mit einbezogen. Eine tänzerische Augenweide war auch der Auftritt der „Lokalmatadore“, der Schautanzgruppe der SpVgg aus „Singelsche“, die als tänzerische Detektive begeisterten.

Dass sich die tolle NZRM-Jugendarbeit im Verein auswirkt, zeigte anschließend deutlich das Tanzmariechen Marianna Unrein, das mit viel Akrobatik über die Bühne wirbelte. Anne Dickert hatte den Tanz einstudiert. Dafür gab es die nächste Rakete.

Maxi Maurer ist als erfolgreicher Büttenredner im Narrenring unterwegs. Das „Brogge-Urgestein“ aus Merchene war als Postbote zu den Säuli nach „Singelsche“ gekommen. Einer seiner vielen Gags und Kalauer an diesem Abend war, dass er Bürgermeister Matousek auf der Bühne einen rotweißen „Pilon“ einpacken ließ. Selbstverständlich hatte er als Postbote so manche Seitenhiebe parat, wie der schleppende Ausbau der Ortsdurchfahrt, die Nachfrage nach „teuren“ Bauplätzen oder wann endlich wieder ein Einkaufsmarkt eröffnet wird. Dieser Beitrag war allererste Sahne und traf den närrischen Nerv des Publikums.

Nach einer kurzen musikalischen Pause fiel die Klappe zum zweiten Teil des „Blockbuster“-Programms, das mit dem Gardetanz der Prinzengarde der NZRM eröffnet wurde. Diese Formation sei einmalig, verkündete der Präsident. Für diese glänzende tänzerische Darbietung wurde eine weitere Rakete abgefeuert. Trainerinnen waren Anke Baumann, Anne Dickert und Kathrin Ebel. Anne Dickert und Sarah Kubach hatten auch die neuen Kostüme der Garde geschneidert.

Gelbfüßiger, badischer Freibeuter

Das NZRM-Prinzenpaar überreichte an Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek, der im Kostüm als gelbfüßiger, badischer Freibeuter erstmals zum „Säuliball“ gekommen war, den Jahresorden, eine Schaufel sowie einen Bauhelm zur Bauaufsicht. Die „Säuli“ wünschen sich, dass die Baustelle in zwei Monaten endlich fertig ist. Bürgermeister Matousek war, wie er sagte, platt über das Engagement, das die „Säuli“ zeigen und zog seinen Hut vor dieser Leistung. Gemeinsam könne man schönen „Rouscheberch“ viel erreichen, wenn man zusammenhält. Nach dem Schautanz der gemischten Schautanzgruppe aus Höpfingen zum Thema „Yamas – ein Hoch auf die Götter“ folgte die Büttenrede der „Ersten Allgemeinen Verunsicherung“ mit Jochen Behr (Retzbach) und Maximilian Ziegler (Zellingen), die bereits im vergangenen Jahr im Säulistall erfolgreich auftraten. Mit ihrem musikalischen Beitrag brachten sie nochmals so richtig Stimmung in den Saal. So wurde noch eine Zugabe gewährt und eine Rakete abgeschossen.

Grandios präsentierte die „Seggemer Schlotfeger Garde“ ihren Schautanz „Willkommen auf dem Jahrmarkt“. Einräder, Leierkasten, Jongleure und Akrobaten – es fehlte nichts, was zu einem Jahrmarkt gehört. Herzhaft gelacht wurde beim nächsten Auftritt der vier „Borkemer Unikate“ Erwin Knörzer-Ehrenfried, Rolf Niklas, Sebastian Ehrenfried und Michael „Bama“ Noe.

Den Schlusspunkt vor der nächsten Pause setzten die Schautanzgruppe aus Walldürn mit ihrem Schautanz „Statt Einsam lieber gemeinsam“. Ein weiterer Höhepunkt war der tänzerische Auftritt der „bunten Mischung der Säuli“, die sich mit Melodien von Abba von ihrem beliebten Prinzenpaar verabschiedeten.

Der Aktive Nikki Schäfer hatte den Abschiedstanz einstudiert. Aus dem „Steedemer Fuchsloch“ war kurz vor Mitternacht Büttenredner Holger Löffler gekommen, der von seinen abendlichen Auftritten schon so schwach war, dass ihn Bürgermeister Matousek kurzerhand auf die Bühne tragen musste. Urig und originell erzählte er von seinem Leben im „Fuchsloch“. Passend zur Uhrzeit der Auftritt der Schautanzgruppe aus Bödigheim. In ihrem gekonnten Schautanz wirbelte die Tanzgarde des SV Gerichtstetten als Piraten wild und frei über die viel zu kleine Bühne in „Singelsche“.

Tänzerischer Glanzpunkt

Die sechs Bauern des Borkemer Männerballetts, traten diesmal als Mädchen der landwirtschaftlichen Schule auf. Den letzten tänzerischen Glanzpunkt setzten die „Säuli und Moore“ der NZRM mit ihrem Tanz „Willkommen im Altersheim“, der das Publikum auchweit nach Mitternacht noch begeisterte. Für diesen starken Auftritt der „Säulimädels“ wurde die letzte Rakete des Abends abgeschossen. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019