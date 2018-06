„Beeindruckend, was ehrenamtlich bewegt wird“

Anzeige

Zu seiner 40-jährigen Tätigkeit im öffentlichen Dienst gratulierte Landrat Dr. Achim Brötel Rosenbergs Bürgermeister Gerhard Baar im Landratsamt.

Rosenberg. Bei der Gratulation zum Dienstjubiläum von Gerhard Baaar sagte der Landrat, es sei ihm ein Anliegen gewesen, persönlich Dank und Anerkennung für das Geleistete auszusprechen. „40 Jahre im öffentlichen Dienst, davon rund 20 Jahre als Bürgermeister, das ist eine herausragende Leistung“, sagte Dr. Brötel beim Überreichen der Urkunde.

Gerhard Baar, der Ende des Jahres auf eigenen Wunsch als Bürgermeister ausscheidet, bedankte sich für die Worte des Landrats: „Ich war immer gern für die Anliegen der Bürger da, sowohl in meiner Zeit in Höpfingen und dann natürlich als Bürgermeister. Mich beeindruckt vor allem, was in meiner Gemeinde auch ehrenamtlich bewegt wird.“