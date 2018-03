Beeindruckende Leistungsbilanz vorgelegt

Anzeige

Rund um die Sportanlagen wurden viele Arbeiten erledigt, betonte Geiger weiter. Er bedankte sich für die Unterstützung der vielen Helfer, auch bei den weiteren Veranstaltungen, darunter das Sportfest.

Yannic Wachter berichtete über die Planungen der neuen TSV-Fußballsaison. Man sei auf einem guten Weg. Die Mannschaft habe noch drei intensive Monate vor sich, mit der Hoffnung, eine gute Rückrunde zu spielen.

Anita Albrecht eröffnete den Reigen der Tätigkeitsberichte für die Damenturnabteilung. Die Gruppe, die derzeit 25 Mitglieder zählt, trifft sich jeweils montags zu den Turnstunden. Neben der sportlichen Betätigung fanden kulturelle und gesellige Veranstaltungen statt.

Über das Seniorenturnen berichtete Marie Ferschel. Der kleinen TSV-Gruppe gehören sieben Frauen zwischen 70 und 90 Jahren an, die sich regelmäßig montags zum Turnen treffen.

Walter Sonntag berichete über die Aktivitäten der Abteilung Freizeitsport, die 1978 gegründet wurde und in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen feiern kann. Sie leidet aber an Nachwuchsproblemen. Acht bis zehn Sportler sind in dieser Gruppe aktiv.

Fleur Metzger erstattete den Bericht für die Gruppe Kinderturnen. Die Resonanz sei ganz gut: Mehr als 30 Kinder spielen wöchentlich in der Sporthalle. Den Bericht der „Ballkids“, einer neuen TSV-Gruppe, die von Denise Mackert und Anna Hilgers geleitet wird, erstattete Christof Geiger. Die „Ballkids“ bestehen aus zwei Gruppen, welche in der Sporthalle mit großer Begeisterung üben.

Die Fußballer der ersten Mannschaft stehen derzeit, wie Abteilungsleiter Klingmann berichte, in der Kreisliga A auf einem guten 2. Tabellenplatz. Das Verhältnis in der neuen Spielgemeinschaft SpVgg/TSV sei sehr gut. Das Silvestertraining wird in diesem Jahr zum 50. Male durchgeführt.

Über eine erfolgreiche Jugendarbeit berichtete Alexander Löw. Insgesamt wurden neun Jugendmannschaften gemeldet. Die jungen Rosenberger Kicker sind in verschiedenen Spielgemeinschaften in der Region unterwegs. Neben dem Spielbetrieb und der Teilnahme an Tur-nieren fanden verschiedene Aktionen statt.

Über den Spielbetrieb in der AH berichtete Matthias Menzel. Neben vier Freundschaftsspielen, unterstützt durch Spieler der SpVgg Sindolsheim, dem Hallentraining, und der Mithilfe bei Veranstaltungen erfolgte ein Vereinsausflug nach Rom.

Das zurückliegende Jahr brachte für die Tennisabteilung im sportlichen Bereich schöne Erfolge, berichtete Abteilungsleiter Heinz Nies. Die Damen- und die Herrenmannschaft belegten jeweils vordere Plätze. Bei den Kreismeisterschaften der Jugend wurde Anika Haas Kreismeisterin. Neben den Vereinsmeisterschaften beteiligten sich die Mannschaften an verschiedenen Turnieren.

Einen detaillierten und umfangreichen Kassenbericht erstattete der neue Kassenwart Hartmut Knaus. Ziel war es, das für die Renovierung der Umkleideräume und Duschen erforderliche Darlehen zurückzuführen. Helmut Pölcz und Stefan Schulz bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Nach der Aussprache zu den Berichten lobte Karl Graser, Vorsitzender der SpVgg Sindolsheim, die gute Zusammenarbeit beider Vereine und sprach dem TSV ein Kompliment aus: Alle Abteilungen würden eine gute Arbeit leisten. Die Entlastung des Vorstands nahm Stefan Schulz vor.

Zu neuen Kassenprüfern wurden Michael Fiedler und Mario Albrecht gewählt.

Bürgermeister Gerhard Baar betonte in seinem Grußwort, dass er die Arbeit des Vereins sehr schätze. Für Kleinkinder bis hin zu den hochbetagten Senioren biete der TSV Sportangebote. Baar hob hervor, dass der Verein auch eine wichtige Stütze des gesellschaftlichen Lebens im Ortsteil Rosenberg sei. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern. F

