Beim Training immer mit Eifer bei der Sache

Rosenberg/Bofsheim.Seit Frühjahr dieses Jahres besteht zwischen der Tennisabteilung des TSV Rosenberg und der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim auf Initiative von Jugendbegleiterin Christelle Hoffert eine Kooperation. Sie hat das Ziel, dass die dortigen Schüler den Tennissport erlernen können.

Das durchlaufene Auswahlverfahren hatte der TSV Rosenberg gewonnen. Von Mai bis Juni durften sich acht begeisterte Jugendliche beim Erlernen des Sports versuchen.

Ziel war es, so Abteilungsleiter Heinz Nies, die Jugendlichen zu motivieren, sich sportlich zu betätigen und sich vielleicht für diesen attraktiven Sport, der bis ins hohe Alter gespielt werden kann, zu begeistern. Die Schüler waren stets eifrig bei den Trainingsstunden bei der Sache.

Freude am Spiel entwickelt

Die beim TSV aktive Tennisspielerin Christelle Hoffert, zugleich Jugendbegleiterin in der Astrid-Lindgren-Schule, war als Trainerin bei allein Einheiten dabei und gab den Jugendlichen jede Menge Schlagtechniken mit auf den Weg, so dass diese beim letzten Termin das Trainingsabzeichen des Badischen Tennisbundes in Bronze und Silber auf dem Rosenberger Tennisplatz ablegen konnten. Zur Belohnung für diesen schönen Erfolg gab es eine Ehrenurkunde sowie eine Erfrischung des Vereins. „Für unsere Schüler, aber auch für uns als Schule war die Kooperation zwischen dem TSV Rosenberg und der Astrid-Lindgren-Schule gewinnbringend“, sagte der betreuende Lehrer Dihu Becer gegenüber den FN.

Für die Schüler sei das Spielen auf den gepflegten Tennisplätzen Neuland und darum aufregend, spannend und erlebnisreich gewesen. Von Beginn an entwickelten sie Freude am Tennisspielen und diese zog sich durch das gesamte Projekt.

„Wir als Schule“, so Becer, „trafen in Rosenberg auf ein Setting, dass großartig vorbereitet war. Jeder Schüler bekam einen eigenen Schläger, immer waren genügend Tennisbälle vorhanden, die auch mal den einen oder anderen Fehler zuließen. Zur Abkühlung standen stets gekühlte Getränke parat und auch die Sprinkleranlage konnte genutzt werden“. Neben diesen tollen Rahmenbedingungen sei jedoch die einfühlsame Tennistrainerin der größte Erfolgsfaktor, lobte der betreuende Lehrer, denn sie akzeptierte jeden Schüler, so wie er sei, mit seinen Stärken und Schwächen. Sie habe ein Wohlfühlklima geschaffen, in dem die Schüler ihr Potenzial auf den Plätzen entwickeln konnten. Auch Heinz Nies, Abteilungsleiter der Tennisabteilung des TSV, lobte vor allem die Initiative und Bereitschaft von Christelle Hoffert. Er würde sich freuen, wenn die Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule im nächsten Schuljahr wieder fortgesetzt werden könnte, so der Abteilungsleiter. F

