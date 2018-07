Bentleys, Bulldogs und ein Elefant

Anzeige

Rare Traktoren

So sind bei den Traktoren von den bekannten 50er-Jahre-Bulldogs wie Eicher, Fahr, Güldner, Allgaier, Porsche, Hürlimann, Bautz, Hela, Kramer, Schlüter oder Deutz bis hin zum Glühkopf-Lanz zahlreiche weitere Typen zu bewundern. An Zwei- und Dreirad-Raritäten können BMW-Weltkriegsgespanne, der „Grüne Elefant“ von Zündapp, aber auch Horex, NSU, Triumph und viele andere Hersteller in allen Variationen bestaunt werden. Die automobile Vergangenheit wird mit uralten Mercedes, Opel und BMW-Modellen lebendig.

Bei den Fans besonders beliebt sind Bentley und Rolls Royce und natürlich die VW-Bullis. Aber auch die kleinen Gogos, Messerschmitts oder BMW-Isettas lassen die Herzen der Betrachter höher schlagen. Natürlich kommen auch die 60er- und 70er Jahre Autos nicht zu kurz: Opel-Mantas, VW-Käfer, NSU TT oder Ford-Capris lassen die Väter ins Schwärmen kommen.

Das Treffen dauert bis in den späten Abend. Für Bewirtung ist gesorgt. Im Rahmenprogramm werden Motorsägen-Vorführungen gezeigt.

Zusätzlich finden ein Wett-Sägen und ein Schätzspiel mit wertvollen Preisen statt. Für Kinder gibt es eine Spielstation und die DEKRA-Hüpfburg. Zusätzlich findet ein Schätzspiel mit wertvollen Preisen statt. Der Eintritt ist frei.

