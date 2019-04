Bereicherung der kulturellen Vielfalt im Ort

Sindolsheim.Mit dem Lied „Fröhlich klingen unsere Lieder“, unter der Leitung von Dirigentin Dagmar Stief eröffnete die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Rajas-Feinschmecker“. Vorsitzender Werner Vogt ging nach der Begrüßung nochmals auf die Hauptversammlung der Sängergruppe I im Sängerbund Badisch Franken ein, die in Sindolsheim stattfand und bei der sich der Chor, wie bei allen Auftritten, hervorragend präsentierte. Mit dem Lied „Bleib bei mir Herr“ wurde den im Geschäftsjahr verstorbenen Mitgliedern ehrend gedacht.

Anschließend trug Schriftführerin Christa Häfner ihren umfangreichen Jahresbericht vor. Neben den festen Terminen im Jahresablauf wurde die Konzertreise nach Ungarn ausgiebig gewürdigt. Ebenfalls wurde die, nach längerer Pause wieder durchgeführte „närrische Singstunde“ erwähnt. Bei der Aufführung der Soulmesse in Sennfeld waren viele Aktive der Chorgemeinschaft Sindolsheim dabei und ermöglichten eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die Hospizbewegung in der Region. Wie Häfner weiter mitteilte, wurde bei sechs Beerdigungen, zwei kirchlichen Veranstaltungen und acht weltlichen Terminen gesungen.

Der Bericht der Kassenwartin Tanja Graser wies aufgrund der hohen Investitionen ein Minus aus. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine sorgfältige und ordentliche Kassenführung. Gekauft wurden neben einigen Liedsätzen ein neuer Notenschrank und neue Chorkleidung.

Chorleiterin Dagmar Stief hatte ihren Bericht in eine kurze Singstunde verpackt, um Bürgermeister Ralph Matousek zu demonstrieren, dass jeder das Singen lernen kann. Dieser nahm mit großer Freude daran teil. Gleichzeitig lobte und kritisierte die Dirigentin die Sänger, motivierte sie für die bevorstehen-den Aufgaben und dankte ihnen für die stets gute Zusammenarbeit.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Ralph Matousek für die Arbeit des Vereins. Für die kulturelle Vielfalt innerhalb der Gemeinde seien die Gesangvereine unverzichtbar. Die Chorgemeinschaft sei eine verlässliche Größe in Sindolsheim.

Ortsvorsteher Jürgen Fuchs bedankte sich für das stets gute Miteinander und insbesondere für die Mitarbeit beim Straßenfest und am Volkstrauertag.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden alle Ämter mit den bisherigen Amtsinhabern wieder besetzt. Die Wahlen erfolgten einstimmig. Gewählt wurden: Vorsitzender Werner Vogt, 2. Vorsitzender Uwe Schwendemann, Schriftführerin Christa Häfner, Kassenwartin Tanja Graser, Beisitzer: Caroline Maile, Andrea Martin, Jürgen Martin, Ina Zimmerlich und Susanne Zwettler. Als Kassenprüfer wurden Achim Liebl und Hermann Pfeiffer bestätigt. Zur Notenwartin wurde Margot Brosius gewählt. Vorsitzender Werner Vogt kündigte seinen Rückzug zur nächsten Wahlperiode an. Abschließend wurde noch die neue Datenschutzgrundverordnung in die Vereinssatzung aufgenommen. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019