Chöre und Solisten singen zum Abschied

Anzeige

Sindolsheim.Ein „Ponta-Grossa-Farewell-Konzert“ findet in der evangelischen Laurentiuskirche in Sindolsheim am Sonntag, 18. März, um 18 Uhr statt.

„Der Daseinszweck des Arbeitskreises ’Ponta Grossa Brasilien e.V. Sindolsheim’ löst sich auf“, teilen die Verantwortlichen des Vereins mit. Der Kinderhort ’Bom Pastor’ in der nordbrasilianischen Großstadt Ponta Grossa, zu dessen Gründung, Aufbau und Entwicklung der Arbeitskreis seit 1989 finanziell mit Spenden, Patenschaften und nicht zuletzt mit den Einnahmen der Benefizkonzerte getragen habe, sei von der brasilianischen Kommune übernommen. Ausländische Trägerschaften für Sozialeinrichtungen würden in Brasilien nicht mehr gewünscht.

Die Planungen für das Benefizkonzert am 18. März seien von dieser Entwicklung in Brasilien gewissermaßen überrollt worden, teilt ein Arbeitskreissprecher mit. Dennoch habe man sich entschieden, die Tradition der Benefizkonzerte in der Laurentiuskirche in Sindolsheim aufrechtzuerhalten. Den Erlös der Konzerte werde man künftig der evangelischen Kirchengemeinde zukommen zu lassen für die baulichen Veränderungen und den Unterhalt der Laurentiuskirche. Deren wunderbare Atmosphäre, die durch den Umbau noch gesteigert worden sei, habe nicht unerheblich zum Erfolg der Konzertreihe beigetragen.