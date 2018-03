Chor feiert 160-jähriges Bestehen

Anzeige

Beim Festakt zum 150-Jahr-Jubiläum der Chorgemeinschaft Bofsheim nahm eine Abordnung teil. Bei der Après-Ski-Party hatte der Verein wieder den Garderobendienst übernommen, wofür sich Schweizer bei allen Helfern bedankte. Der Volkstrauertag am Ehrenmal wurde ebenso umrahmt wie der Weihnachtsmarkt. Beim ökumenischen Adventskonzert in der evangelischen Kirche Rosenberg präsentierte sich der Chor mit zwei Liedern. Die eigene Weihnachtsfeier im Singraum, ein Arbeitseinsatz für die NZRM sowie die Teilnahme an der Hauptversammlung des Sängerbunds Badisch-Franken in Uissigheim rundeten die Aktivitäten ab. Vielen Mitgliedern wurde zu Geburtstagen ein Ständchen gesungen, zahlreiche Trauerfeiern wurden gesanglich umrahmt.

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Vorstandskollegen sowie den Sängern für die gute Zusammenarbeit sowie bei allen Spendern und Helfern für die Unterstützung. Dank galt auch dem Dirigenten Volker Graseck für seine ausgezeichnete Arbeit. Man könne sich glücklich schätzen, so Schweizer, einen solchen Dirigenten zu haben. Dank galt auch Carolin Graseck, die den Chor immer wieder bei öffentlichen Auftritten mit dem Klavier begleitet.

Dirigent Volker Graseck bedankte sich für den guten Besuch der Singstunden sowie für die gute Zusammenarbeit bei den Sängern und dem Vorstandsteam. Graseck erläuterte die anstehenden Aktivitäten und wünschte einen weiterhin guten Besuch der Singstunden, damit die Auftritte gelingen.

Anschließend folgte der Kassenbericht der Kassenwartin Senta Nies, der die beiden Kassenprüferinnen Karin Lang und Anette Schulz eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten. Als neue Kassenprüfer wurden Frauke Nentwig und Corinna Beckmann gewählt. Die zweite Vorsitzende Anita Albrecht bedankte sich bei Eugen Schweizer für seine Aktivitäten und den unermüdlichen Einsatz für den Verein. Die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte, nahm Sänger Reinhard Lang vor und bedankte sich für die gute Arbeit. Zur Statistik gab Schweizer noch bekannt, dass das Durchschnittsalter bei den Sängerinnen im Verein bei 69,3 Jahre und bei den Männern bei 74,2 Jahre liege. Es sei gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen. Deshalb sei eine Verjüngung des Vereins dringend notwendig. Regina Volk, Karl Volk, Siegfried Nies, Helmut Brand und Eugen Schweizer wurden für ihren treuen Probenbesuch mit einem Präsent ausgezeichnet.

Viele Termine stehen an

Weiter gab Vorsitzender Schweizer Termine bekannt. Am 14. April feiert der Gesangverein sein 160-jähriges Bestehen. Teilnahme am Gruppensingen in Osterburken ist am 27. April, am 2. Mai ist die letzte Singstunde vor der Sommerpause. Am 1. Juli wird der Sportfestgottesdienst umrahmt und am 16. November helfen die Sänger bei der Après-Ski-Party. Am 18. November ist das Singen am Volkstrauertag und am 1. Dezember die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Abschließend bedankte sich Eugen Schweizer bei allen Anwesenden für die kontinuierliche Unterstützung des Gesangvereins 1858 Rosenberg und schloss die harmonische Versammlung. F

