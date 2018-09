Die Kandidaten stellen sich vor

Rosenberg.Die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Rosenberg findet am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim statt. Saaleröffnung ist um 18 Uhr. Da mit großem Andrang zu rechnen ist, werden bis 18.40 Uhr ausschließlich Bürger aus Rosenberg eingelassen. Deshalb ist der Personalausweis mitzubringen.

Beworben haben sich (nach dem Eingangsdatum) Alexander Ullrich (Rosenberg), Mirco Wentrup (Bronnacker), Max Schweizer (Hirschlanden), Marco Maciossek (Sindolsheim), Ralph Matousek (Jagsthausen) und Hans Peter- von Thenen (Ravenstein).

Die Wahl findet am 7. Oktober statt.

