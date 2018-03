Dorffest wird am 12. und 13. Mai auf dem Sportplatz gefeiert

Anzeige

Helmut Pölcz organisierte eine Winterwanderung zum „Otto“ nach Schillingstadt. Ralf Rüttenauer erinnerte auch daran, dass im Bürgerhaus Yoga-Kurse stattfanden, die von Stefanie Pölcz abgehalten wurden.

Erstmals wurde ein Kerweessen des Fördervereins im Saal des Bürgerhauses durchgeführt. Es fand bei der Bevölkerung großen Anklang. Dank galt den Organisatoren Christof Hilgers, Johannes Thier und Jürgen Schäfer sowie dem Helferteam.

Die umfangreiche Grünpflege im Dorf wurde von Johannes Thier durchgeführt. Nachdem Schriftführer Tobias Rüttenauer über die letztjährige Hauptversammlung berichtet hatte, erstattete Susanne Gerner den Kassenbericht. Dem war zu entnehmen, dass der Verein solide wirtschaftete.

Die Kasse wurde von Johannes Thier und Karl-Heinz Baar geprüft, die der Kassiererin eine ordentliche Kassenführung bescheinigten. Die von Bürgermeister Gerhard Baar beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Baar bedankte sich anschließend in seinem Grußwort bei allen Aktiven für die Aktivitäten zum Wohle der gesamten Dorfgemeinschaft. Zu Kassenprüfern wurden Helga Baar und Susanne Grimm gewählt.

Grünanlagen suchen Pfleger

Unter „Verschiedenes“ wurde das Dorffest, das am 12. und 13. Mai auf dem Sportplatz stattfinden wird, besprochen. Die neue Schaukel wird von Mitgliedern des Ortschaftsrates und des Fördervereins aufgebaut. Die Fertigstellung ist noch vor dem Fest geplant. Johannes Thier erklärte sich bereit, die noch erforderlichen Arbeiten zu koordinieren.

Der Vorsitzende würde sich freuen, wenn sich in diesem Jahr wieder viele Bewohner von Bronnacker bereiterklären würden, die öffentlichen Grünanlagen zu pflegen. Ansprechpartner ist erneut Johannes Thier. Besprochen wurde weiter, dass der Förderverein bei einer Saalvermietung dort kein Personal mehr für Ausschank und Küche zur Verfügung stellt. Benötigte Personen muss der Mieter selbst finden.

Der Vorstand schlug zudem vor, dass auch in diesem Jahr wieder ein Kerwe-Essen stattfinden sollte. Johannes Thier regte an, ob man zur Schattenspende im Park Bäume pflanzen könne. Bürgermeister Baar ergänzte, dass es Überlegungen gebe, eine Skulptur im Park aufzustellen. Das sei aber noch nicht konkret. Mit nochmaligen Dank an die Mitglieder und Helfer für ihre engagierte Unterstützung beendete der Vorsitzende die harmonische Versammlung. F

