Dorfgaststätte im Fernsehen

Hirschlanden.Hirschbräu-Hirschlanden, die Dorfgaststätte mit Brauerei, hat bundesweit für positives Aufsehen gesorgt. Vor wenigen Wochen drehte ein Team des ZDF aus Mainz in Hirschlanden für das Format „TV fürs Leben“. Der Film wird am Sonntag, 24. Juni, um 9 Uhr, im ZDF als siebenminütiger Beitrag ausgestrahlt. Die Sendung befasst sich mit Dörfern, die ihre Zukunft selbst in die Hand genommen haben und ungewöhnliche Konzepte entwickelt haben, um der Landflucht entgegen zu wirken.

Regisseur Frank Simoneit befragte Ortsvorsteher Martin Herrmann, Gemeinderat Jürgen Arnold und Ortschaftsrat Lothar Beck nach dem Erfolgsgeheimnis von Hirschlanden. Nach Aussage von Simoneit hat das Dorf „bundesweit für positive Schlagzeilen gesorgt“ und auch das ZDF finde dies „sehr spannend“. In dem Beitrag über Hirschbräu wurden auch die Gäste der Dorfgaststätte interviewt. her