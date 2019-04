Ein Audi für Ewald Arnold

Rosenberg.Beim Gewinnsparen der Volksbank Kirnau hat Ewald Arnold aus Rosenberg einen Audi Q2 gewonnen. Bankvorstand Bernhard Eckert und Kundenberater Johannes Frank freuten sich bei der Übergabe eines nagelneuen Fahrzeuges mit dem freudestrahlenden Hauptgewinner und gratulierten zum wertvollen Auslosungsgewinn.

Beim Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland wird Gewinnen, Sparen und Helfen kombiniert. Ein Teil des Losgelds wird angespart, mit einem Euro nimmt man an den Monatsverlosungen teil.

Zu gewinnen gibt es nicht nur monatlich zehn Audi Q2, sondern auch bis zu 100 000 Euro. Darüber hinaus werden in Zusatzziehungen weitere attraktive Preise verlost. Das Beste, so Bankvorstand Eckert, „unsere Heimat gehört immer zu den Gewinnern“.

Denn 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen an gemeinnützige Projekte und Institutionen. Davon profitierten Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen. So können dieses Jahr 20 000 Euro aus den Gewinnsparerträgen an Kindergärten, Schulen und Vereine im Geschäftsgebiet der Volksbank Kirnau gespendet werden. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019