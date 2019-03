„Ein toller Neustart für die Kinder Hirschlandens“

Hirschlanden.An einem herrlichen Frühlingstag strahlten die Kinder von Hirschlanden mit der Sonne um die Wette, denn: In einer kleinen Feierstunde wurde im Beisein vieler Eltern und Großeltern die Wiedereröffnung des Spielplatzes vor dem ehemaligen Schulhaus gefeiert.

„Endlich ist es soweit“, sagte Bürgermeister Ralph Matousek zu Beginn seiner kurzen Ansprache zu den Kindern. Viele Wochen mussten diese an dem gesperrten Spielplatz vorbeilaufen – und konnten ihn nicht benutzen. Nun ist es soweit – und der Bürgermeister freute sich, dass in der Ortsmitte wieder ein Treffpunkt für die Kleinen entstanden ist. Er bedankte sich bei den Eltern und Mitwirkenden für die ehrenamtlichen Einsätze beim Aufbau der Spielgeräte. Hier sei Hirschlanden einfach Vorbild. Sein Dank galt auch den Mitarbeitern des Gemeindebauhofes, die noch pünktlich die Restarbeiten in Sachen „Fallschutz“ umgesetzt haben.

Im Namen des Dorfes bedankte sich Ortsvorsteher Martin Herrmann besonders bei Bürgermeister Matousek sowie den Mitarbeitern des Bauhofes für die Unterstützung. Sicherlich hätten die Eltern mitbekommen, wie der Spielplatz im vergangenen Jahr „abrupt“ und ohne Kenntnis des Dorfes geschlossen wurde, worüber alle entsetzt waren. Umso glücklicher sei man jetzt, dass die Gemeinde zukünftig die Hoheit über den Spielplatz übernommen habe.

Das Ergebnis könne sich sehen lassen, worüber man sehr dankbar sei, so Herrmann. Dies sei auch ein wichtiges Zeichen für das Dorf mit einem tollen Neustart für die Kinder Hirschlandens.

Fünf Jungen und Mädchen durchschnitten dann strahlend das Eröffnungsband. Für sie gab es ein Getränk und ein Eis, das bei diesen Temperaturen gut schmeckte. Danach war nur noch Spielen auf dem neuen Platz angesagt. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019