„Eine Biene kommt selten allein“ als Motto

Anzeige

Sindolsheim.Mit der Aktion „Eine Biene kommt selten allein“ begann am Freitag das Ferienprogramm der SpVgg Sindolsheim. Unter Anleitung von Birgitt Schlander und Tina Geiger bauten 16 Kinder Insektenhotels. Zunächst bemalten die Jungen und Mädchen ihre Dosen in bunten Farben oder umwickelten sie mit Wolle. Auf die Deckelböden wurden Gesicht gemalt. Darüber hinaus wurden Flügel an den Dosen angebracht. Die fertigen „Dosenhotels“ für die Insekten wurden mit Stroh und einem Tannenzapfen ausgelegt, so dass sich die Insekten darin wohl fühlen. Nach dreistündigem Basteln nahmen die Kinder mit großer Freude ihre selbst gebastelten Insektenhotels schließlich mit nach Hause. F