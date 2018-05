Eine Gartenschau an der Kirnau

Die „Rouschebercher Milchsäuli“ übernahmen am Freitagvormittag die Macht in der Baulandgemeinde. Sie können sie jedoch nur noch bis Aschermittwoch behalten, denn dann ist der Spuk schon wieder vorbei. Erstmals regiert in der „Baulandmetropole“ jetzt das Prinzenpaar Karola I und Prinz Harry I.

© Helmut Frodl