Erhebliche Energieeinsparung durch neue Lampen

Rosenberg.Die energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung ist abgeschlossen. Fast ein Jahr lang dauerte es, bis die Arbeiten nunmehr ausgeführt werden konnten.

In der ersten Sitzung, in der sich der Gemeinderat mit diesem Thema befasst hatte, wurde beschlossen, ohne Hinzuziehung eines Fachbüros entsprechende Angebote für die geplante Umstellung auf LED-Technik einzuholen. Das brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Die Angebote waren so unterschiedlich, dass der Gemeinderat keine konkrete Entscheidung treffen konnte und diesen Punkt vertagte.

In der Sitzung im September wurde über das Thema erneut beraten. Kämmerin Simone Trumpp erläu-terte die neu eingegangenen Angebote der ortsansässigen Firma Elektra, die für beide Gewerke, sowohl den Austausch der Lampen im gesamten Hallenbereich als auch in den Nebenräumen, den Zuschlag erhielt.

Die Summe beider vergebener Gewerke belief sich auf rund 40 000 Euro. Die Arbeiten, wurden fristgerecht in den Herbstferien durch die Firma Elektra aus Rosenberg ausgeführt, die in der Halle 40 neue LED-Lampen installierte. In den Nebenräumen wurden die Leuchtmittel durch energiesparende LED-Röhren ersetzt.

Wie Bürgermeister Baar sagte, werde durch die neuen Lampen eine erhebliche Energieeinsparung erzielt, so dass sich die getätigte Investition in etwa sechs Jahren wieder refinanziert hat.

Carsten Remmler von der Firma Elektra bedankte sich beim Gemeinderat für den Auftrag und stellte die neue Beleuchtung, mit den vorgenommenen Installationen in den vorhandenen Schaltschränken, vor. F

