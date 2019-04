Erlös kommt der Kirchenrenovierung zugute

Sindolsheim.Unter dem geänderten Motto „Farewell Ponta Grossa“ wurde in der Laurentiuskirche Sindolsheim die Benefiz-Konzertreihe mit einem neuen Verwendungszweck weitergeführt.

Der Konzertchor „Cantus M“ Buchen, zahlreiche Solisten und auch das Vokal-Ensemble präsentierten den Besuchern in der voll besetzten Kirchen ein ansprechendes und vielseitiges Programm. Nach dem wundervollen Einstieg von Christopher Henk mit dem Orgelstück Toccata d-Moll „Dorische“ BWV 538 von Johann Sebastian Bach grüßte Sonja Czernuschka, die Vorsitzende als Vertreterin des Kirchengemeinderates, die vielen Konzertfreunde. Ein besonderer Gruß galt dem Entscheidungsgremium des ehemaligen Vereins „Ponta Grossa“ sowie allen Akteuren des Abends. Wie die Vorsitzende weiter ausführte, habe „Ponta Grossa“ 28 Jahre mit diesen Spendengeldern ein Kinderheim in Brasilien unterstützt, das Pfarrer Heribert Gutknecht damals ins Leben gerufen hatte.

Nachdem dieses Heim zum Jahreswechsel 2017/18 an die brasilianischen Behörden überging, löste sich der Arbeitskreis im vergangenen Jahr auf. Die Organisatoren der Benefiz-Konzertreihe wollen die über 30 Jahre entstandene Veranstaltungstradition nun in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde fortsetzen. Der Erlös des Konzertes soll für die Renovierung der Kirche eingesetzt werden.

Czernuschka bedankte sich bei Initiator Klaus Dolderer. Ohne ihn wären die Konzertabende nicht möglich gewesen und er habe auch das Programm des jüngsten Konzertes zusammengestellt und stets mit großer Hingabe das Projekt unterstützt. Die Anwesenden dankten es ihm mit einem langanhaltenden Applaus. Dolderer selbst freute sich in seinen kurzen Begrüßungsworten über die vielen Gäste an diesem Abend und die Unterstützung des Benefizgedankens.

Das musikalische Programm wurde vom Buchener Konzertchor „Cantus M“ und dem Männergesangverein Liederkranz 1842 unter der Leitung von Michael Wüst mit dem Chorsatz „O sacrum convivium“ von Giuseppe Deserto fortgesetzt. Die beiden Solisten Jürgen Seemann im Tenor und Siegfried Müller (Bass) brillierten bei „Ave Maria“ von Franz Alt. Das Solo beim Spiritual „Ev’ry time feel a spirit“ sang Mathew Harris.

Einen besonderen Akzent setzte der „Jugend musiziert“-Preisträger Vincent Fichtler am Akkordeon mit der Komposition „New York Tango“ von Richard Galliano.

Das Vokal-Ensemble Buchen unter der Leitung von Georg Fischer präsentierte sich eindrucksvoll mit „Am Brunnen vor dem Tore“ und „Hab oft im Kreise der Lieben“, jeweils von Friedrich Silcher, und „Da unten im Tale“ von Johannes Brahms. Ein gesanglicher Hochgenuss waren die aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy stammenden Rezitative und Arien von Patrick Penndorf (Tenor), Matthew Harris (Bass), Regine Ringeisen (Sopran I), Katharina Müller (Sopran II) und Elke Jahn-Fischer (Alt) sowie Regina Gramlich (Mezzo). Als Liedbegleiter wirkte Christopher Henk am Klavier. Im letzten Programmteil folgte nochmals der Auftritt von „Cantus M“ mit den Liedern „Du sonnige, wonnige Welt“ von Josef Rheinberger, das „Schifferlied“ von Friedrich Silcher und mit dem Lied „Schöne Nacht“ von Wilhelm Nagel. In seinem zweiten Auftritt des Abends spielte Vincent Fichtler am Akkordeon die Komposition „El Penultimo“ von Astor Piazzolla. Den Schlusspunkt setzte das Vokal-Ensemble Buchen mit den Volksliedern „Auf dem See“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, „Wenn sich zwei Herzen scheiden“ von Hans Koessler und dem Volkslied „Der Schnitter Tod“, dessen Komponist und Dichter unbekannt ist. Bearbeitet wurde dieses Lied von Siegmund von Hausegger.

Zum Schluss gab es langanhaltenden Beifall von den begeisterten Besuchern für dieses Musikerlebnis in der kleinen Sindolsheimer Dorfkirche. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019