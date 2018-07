„Fast 200 historische Fahrzeuge – eine Rekordbeteiligung“

Anzeige

Hirschlanden.Wenn im Mehrgenerationendorf Hirschlanden ein Fest veranstaltet wird, dann zieht es Massen von Besuchern an. So war es auch am Sonntag. Der Ortschaftsrat und die evangelische Kirchengemeinde hatten zum großen Jubiläums-Oldtimertreffen rund ums Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Bei durchwachsenem Sommerwetter und einigen Regenschauern kamen wieder mehr als 3000 Besucher ins Dorf, um sich die fast 200 historischen Fahrzeuge auf den Straßen und der Festwiese anzusehen.

„Das war eine Rekordbeteiligung“, sagte Ortsvorsteher Herrmann, denn bei keiner vorangegangenen Ausstellung waren so viele Fahrzeuge wie jetzt registriert worden. Bereits um die Mittagszeit herrschte an den Ständen, bewirtet von vielen ehrenamtlichen Helfern, reger Festbetrieb.

Zahlreiche Oldtimerclubs und Schleppervereine – von Würzburg bis Stuttgart – hatten sich an diesem 20. Jubiläumstreffen beteiligt. An den Kennzeichen der vielen Fahrzeuge, die in den Straßen des Dorfes parkten, sah man auch, dass einige Besucher von weit her ins Bauland angereist waren.