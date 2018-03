FBG wird weiter von Triumvirat geführt

Anzeige

Gerrit Schlander stellte dann den Haushaltsplan für das Jahr 2018 vor: Den geplanten Ausgaben von 3410 Euro stehen voraussichtliche Einnahmen von 3600 Euro gegenüber. Ebenfalls einstimmig wurde der Haushaltsplan von den Mitgliedern genehmigt. Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die vakante Stelle des zweiten Vorsitzenden.

Da allerdings weder im Vorfeld noch in der Sitzung selbst ein Kandidat ausfindig gemacht werden konnte, schlug der Vorstand vor, die FBG bis zur nächsten Wahl wie bisher auch im Triumvirat – bestehend aus dem Vorsitzenden Jochen Kautzmann sowie den beiden Geschäftsführern Gerrit Schlander und Klaus Martin – zu leiten. Der Vorschlag fand einhellige Zustimmung.

Eicheneinschlag lohnt sich

Oberforstrat Martin Hochstein hatte daraufhin einige Informationen für private Waldbesitzer parat: Vor allem in den nächsten Jahren lohne sich das Einschlagen von Eichenholz, Kirschholz sei dagegen im Moment unverkäuflich.

Außerdem merkte er an, dass die Betreuung des Privatwaldes weiterhin staatliche Aufgabe bleibe, wobei in Zukunft Dienstleistungen zu entstandenen Kosten abgerechnet werden. Der Bundesgerichtshof werde am 10. April entscheiden, ob der Landkreis Dienstleistungen für Betriebe über 100 Hektar Waldfläche – also wohl auch für die FBG – anbieten darf.

Andreas Schlör von der Forstverkaufsstelle Walldürn berichtete, dass sich die Holzabfuhr wieder normalisiert habe. Zudem seien die Preise und die Nachfrage bei Douglasie und Lärche gut.

Beim Industrieholz habe man allerdings trotz der guten Nachfrage und dem Mengenabfluss keine Erhöhung der Preise durchsetzen können.

Revierleiter Christof Hilgers forderte die Waldbesitzer auf, mit dem Einschlag in der nächsten Saison möglichst früh zu beginnen und vor allem starke Buchen und schwache Fichten einzuschlagen.

Danach folgte die Verabschiedung langjähriger Vorstandsmitglieder: Günter Kautzmann schied nach 36 Jahren Vorstandstätigkeit – davon neun Jahre als Vorsitzender der FBG – aus.

Vorstandsmitglieder gewürdigt

Ebenso verabschiedet wurde Gerhard Hambrecht, der 26 Jahre lang in der Vorstandschaft tätig war, wobei er sechs Jahre als Vorsitzender fungierte; zuletzt hatte er die Geschäftsführung für den verstorbenen Klaus Schlander übernommen.

Klaus Martin und Jochen Kautzmann dankten ihnen für ihre langjährige Arbeit mit jeweils einem Geschenkkorb. Zum Schluss erläuterte Gerrit Schlander unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“, dass man gedenke, die Mitgliederbeiträge – wie bei anderen FBG – auf einen festen Beitrag von 25 Euro pro Jahr umzustellen.

Dafür wolle man die Verwaltungsgebühren senken. Außerdem stünden jedem Mitglied gemeinschaftlich genutzte Maschinen wie Seilwinde und Rückewagen gleichermaßen zur Verfügung. Dem wurde einstimmig zugestimmt.

Darüber hinaus unterstrich Schlander die Notwendigkeit der Ausweisung von Rettungspunkten für die Unfallverhütung. Waldbesitzern würden über die Lage der Rettungspunkte informiert.

Samstag, 10.03.2018