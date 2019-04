Fragen rund um die Baufinanzierung besprochen

Osterburken.Die Volksbank Kirnau veranstaltete in der Hauptstelle Osterburken ihr „Volksbank-Kirnau-Forum“ mit dem Thema „Eigentum statt Miete“.

Bankvorstand Dieter Ehmann begrüßte zahlreiche Mitglieder, Kunden und Bauinteressierte aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Kirnau im neu renovierten Obergeschoss der Hauptstelle Osterburken.

Angesprochen wurden dabei Themen rund um Bau, Renovierung oder Modernisierung einer Immobilie. Daneben ging es um Fragen wie: „Welche Immobilie kann und will ich mir leisten?, „Welche staatlichen Förderungen kann ich in Anspruch nehmen?“ und „Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?“. Thema war auch die Frage, ob man sich den Niedrigzins auf längere Zeit sichern kann. Stefan Maysack, Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, erläuterte die aktuelle Zinssituation sowie die Geld- und Immobilienvermögen der Deutschen Haushalte. Bürgermeister Jürgen Galm gab einen Einblick in die künftigen Bauerschließungsvorhaben von Osterburken, Hemsbach, Schlierstadt und Bofsheim. Er erläuterte außerdem den rasanten Nachfrageanstieg nach Bauplätzen in Osterburken in den letzten Jahren.

Im weiteren Verlauf erläuterte Prokurist Bernd Scherer die Möglichkeiten staatlicher Zuschüsse und Förderprogramme bei Bau-, Renovierungs-, oder Modernisierungsmaßnahmen an der eigenen Immobilie. Prokurist Achim Liebl erläuterte die Vorteile und Voraussetzungen des im Jahr 2018 eingeführten Baukindergeldes. Er schloss seine Präsentation mit dem Satz „Kinder machen glücklich“ ab.

Prokuristin Yvonne Brosius ging auf die Vorteile einer örtlichen Bank und eines persönlichen Ansprechpartners ein. Zum Schluss wies auf die Möglichkeit einer Probebaufinanzierung hin. Volkert Mackert, Bezirksdirektor der R+V Versicherung, gab abschließend einen Überblick über die vielfältigen Absicherungsmöglichkeiten für mögliche Risiken während und nach der Bauzeit. Bankvorstand Dieter Ehmann bedankte sich abschließend bei den Referenten und lud zu einem Umtrunk mit Imbiss ein.

