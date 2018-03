Geheimtipp für Freunde klassischer Musik

Anzeige

Sindolsheim.Chorgesang, Instrumentalmusik und Vokalduette auf gutem Niveau: Unter Freunden von klassischer Musik gilt das jährlich stattfindende Benefizkonzert in der Sindolsheimer Laurentiuskirche längst als Geheimtipp. Nach 22 Jahren hat sich nun der Spendenzweck geändert: Der Sammelerlös kommt dem Erhalt der Laurentiuskirche zugute.

Seit 22 Jahren organisiert der Buchener Klaus Dolderer diese Benefizkonzerte. Bei 20 dieser Veranstaltungen kamen insgesamt mehr als 17.000 Euro für den „Arbeitskreis Ponta Grossa“ zusammen.

Achim Libl vom „Arbeitskreis Ponta Grossa“ informierte zu Beginn des Konzerts darüber, dass sein Verein seine satzungsgemäße Bestimmung verloren habe. Denn der Kinderhort in Brasilien, den man seit dem Jahr 1988 unterstützte, ist in kommunale Trägerschaft übergegangen. In den Jahren seines Bestehens habe der Verein rund 460 000 Euro an Spendengeldern eingesammelt sowie 95 000 Euro an Zuschüssen erhalten.