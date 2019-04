Graser wird 2020 nicht mehr als Vorsitzender kandidieren

Sindolsheim.Auf ein aktives Vereinsjahr blickte die SpVgg Sindolsheim in ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Karl Graser jun. informierte Schriftführerin Stefanie Kautzmann, dass dem Verein 387 Mitglieder angehören. Im vergangenen Jahr wurde der Ausbau und die Erweiterung des „Räumles“ abgeschlossen. Am 14. Januar fand die Verleihung der Sportabzeichen statt.

Kautzmann erwähnte den Kinderfasching und den Fastnachtsball sowie die Schrott- und Altmetallsammlung in Zusammenarbeit mit der AWN. Die Tischtennisvereinsmeisterschaften wurden Mitte Mai ausgetragen, die Tage des Sports vom 15. bis 17. Juni, verbunden mit dem Jubiläum „20 Jahre Ferienprogramm“ und „50 Jahre Sportplatzbau“. Der Verein veranstaltete ein Ferienprogramm mit sechs Aktionen, beteiligte sich am Straßenfest und bewirtete bei die Seniorenfeier der Gemeinde. Die Weihnachtsfeier mit Ehrungen rundeten die Aktivitäten ab. In ihrem kurzen Ausblick ging die Schriftführerin auf die geplanten Aktivitäten ein. Die Tage des Sports finden vom 21. bis 23. Juni statt.

Karl-Gregor Graser erstattete den Jahresbericht der Abteilung Fußball. Die Mannschaft belegte in der vergangenen Saison einen guten achten Tabellenplatz. Torschützenkönig wurde Lukas Geider mit zehn Toren. Das Trainingslager im Sommer wurde in Sindolsheim durchgeführt. Die derzeitige Saison läuft gut. Der Sommerausflug führte nach Stuttgart, im Winter wurde ein Basketballspiel in Würzburg besucht. Mit der Abteilung Jazz wurde eine Winterparty veranstaltet, die gut angenommen wurde. Leider wird Trainer Geider im Sommer die Mannschaft nach zwei Spielzeiten verlassen.

Den Bericht der Fußballjugend erstattete Achim Liebl. Wie in den Vorjahren spielen die Sindolsheimer Kinder in den Nachbarvereinen, wie Altheim, Ravenstein, Buchen und in Rosenberg.

Dieter Kautzmann berichtete über die Abteilung Tennis der SpVgg und sagte, dass 2018 aus sportlicher Sicht ein solides Jahr ohne besondere Höhen und Tiefen gewesen ist. Die 1. Mannschaft beendete die Spielzeit in der Kreisliga auf dem 4. Platz und belegt aktuell in der laufenden Runde, bei noch zwei ausstehenden Spielen, den 2. Platz. Die 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga A und beendete die Runde auf dem 5. Tabellenplatz. Die 3. Mannschaft, welche die SpVgg stellt, belegte am Ende der Runde den 6. Tabellenplatz und steht aktuell auf Platz 3. Im Pokalwettbewerb erreichte die dritte Mannschaft das Pokalfinale. Die Vereinsmeisterschaften wurden im Mai durchgeführt, wobei Dieter Kautzmann Vereinsmeister vor Christof Geiger und Adrian Hettinger wurde. Bei den Bezirksmeisterschaften des Sportkreises Buchen war man mit einem Spieler vertreten.

Ursula Gofron berichtete über die Aktivitäten der Seniorenturnerinnen. Momentan hat die Abteilung 17 Aktive, wobei fünf Frauen bereits älter als 80 Jahre sind. Es wurden 42 Übungsabende abgehalten. Auch die Geselligkeit kam bei den Damen nicht zu kurz.

Keine Veränderungen gab es bei den Damenturnerinnen, wie Johanna Frank berichtete. Bei den Turnstunden sind zwischen zwölf und 15 Teilnehmer anwesend. Die Turnerinnen halfen bei verschiedenen Veranstaltungen mit, die Resonanz lässt aber nach. In diesem Jahr soll wieder ein Tagesausflug stattfinden.

Tina Geiger erstattete den Bericht der Abteilung Jazzgymnastik, die sich jeden Mittwoch in der Halle zu den Trainingseinheiten trifft. Durchschnittlich kommen zehn Frauen aus verschiedenen Ortschaften. Die zweite Gruppe ist eine Schautanzgruppe, der 17 Tänzerinnen angehören, die bei den Fastnachtsveranstaltungen zahlreiche Auftritte hatte.

Helmut Stätzler berichtete über die Aktivitäten der Abteilung Freizeitsport mit den Abteilungen Badminton, Sportabzeichen, Radfahren Tischtennis und Wandern, wo es viele Aktivitäten gab.

Den Jahresbericht über die aktive Abteilung Kinderturnen und Ferienprogramm erstattete Birgitt Schlander. So wurde für Ostern gebastelt. Das Ferienprogramm mit sechs verschiedenen Aktionen war wieder ein großer Erfolg. Ein Besuch des Indoorspielplatzes in Buchen wurde organisiert, und der Kinderfasching fand am 1. März statt.

Die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte, nahm Bürgermeister Matousek vor. Die in den einzelnen Abteilungen gewählten Abteilungsleiter und deren Stellvertreter wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt. Als Kassenprüfer wurden Willi Weidmann und Gerd Czapla gewählt.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Zur Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung, die auch von den Sportvereinen anzuwenden sind, informierte Vorsitzender Karl Graser.

Ein Grußwort sprachen sowohl Bürgermeister Matousek als auch Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, welche die Leistungen für die Dorfgemeinschaft würdigten.

Der Vorsitzende des TSV Rosenberg, Christof Geiger, bedankte sich beim Vorstand für die beiderseitige gute Zusammenarbeit der Spielgemeinschaft.

Er bedauerte, dass Trainer Geider zum Saisonende sein Traineramt abgibt, ist sich aber sicher, einen neuen geeigneten Nachfolger für ihn zu finden.

In seiner Vorschau ging Vorsitzender Graser auf die geplanten Aktivitäten des Vereins ein. Die Tage des Sports finden vom 22. bis 24. Juni statt, das Straßenfest vom 7. bis 9. September und die Weihnachtsfeier mit Ehrungen am 8. Dezember in der Mehrzweckhalle.

Graser kündigte bereits an, dass es bei den Neuwahlen zum Vorstand in 2020 Veränderungen geben wird. Es muss ein neuer Vorsitzender gewählt werden, da er nicht mehr kandieren wird. Abschließend bedankte er sich bei allen Mitgliedern und Helfern für ihre Unterstützung. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019