Gremium könnte sich Entwicklung Richtung Norden vorstellen

Osterburken/Rosenberg.Sieben Tagesordnungspunkte umfasste die Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Osterburken im Bürgersaal des Rathauses.

Erneut befasste sich das Gremium mit der Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zum Bebauungsplan „Mühlgärten“ im Rosenberger Ortsteil Sindolsheim. Informationen gab es von Diplomingenieur Jürgen Glaser vom Büro IFK Ingenieure aus Mosbach.

Der Gemeinderat hat am 26. Januar 2016 die Aufstellung der Bebauungspläne „Mühlgärten“ und „Rosenberg“ beschlossen. Da die Planungen nicht der Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan entsprachen, stand eine Änderung im Parallelverfahren an.

Die Verbandsversammlung hat am 12. Dezember 2016 die Änderung beschlossen, dem Planentwurf zugestimmt und diesen für die weiteren Verfahrensschritte freigegeben. In der Verbandsversammlung am 6. Dezember 2017 wurde die Abwägung der Stellungnahmen erneut beschlossen und zur Offenlegung freigegeben, die jedoch nach der Änderung noch nicht durchgeführt wurde, da das Plangebiet nochmals geändert werden sollte.

Der Bebauungsplan wurde zwischenzeitlich nochmals aufgrund der konkreten Erweiterungsabsichten der Vogt GmbH angepasst. Der Geltungsbereich vergrößert sich um 0,11 Hektar in Richtung Osten. Die Gewerbebaufläche erhöht sich von bisher 1,13 auf 1,17 Hektar, die Grünfläche von 0,13 auf 0,18 Hektar und der Wirtschaftsweg auf 0,02 Hektar.

Ohne Diskussion billigte die Verbandsversammlung den überarbeiteten Entwurf der Änderung und gibt diesen erneut für die Offenlegung frei, die mit der Änderung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan „Krappenacker“ erfolgt.

Weiterer Punkt war der Aufstellungsbeschluss zur Teiländerung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan RIO III in Osterburken. Da im Regionalen Industrie Park nur noch rund vier Hektar Bauflächen zur Verfügung stehen und teilweise auch für diese Flächen schon Anfragen vorliegen, sind dringend weitere Bauflächen zu erschließen.

Nach den Vorbetrachtungen des Büros IFK-Ingenieure sollten für eine längerfristige Perspektive rund 30 Hektar Bauland planungsrechtlich gesichert und abschnittsweise bedarfsorientiert erschlossen werden. Drei Möglichkeiten der Erweiterung wurden diskutiert, wobei sich auch der Regionalverband eine Entwicklung des Gewerbeparkes in Richtung Norden – bis in Angrenzung des bestehenden Osterburkener Baugebietes „Zum Kalkofen“ – vorstellen könnte.

Auf Basis dieser Vorabstimmung wurde durch die Versammlung des Zweckverbandes RIO die Aufstellung des Bebauungsplanes „RIO III“ beschlossen. Einstimmig erfolgte auch die Aufstellung des Flächennutzungsplanes zum Bebauungsplan „RIO II“.

Wie Vorsitzender Galm beim nächsten Punkt informierte, wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 23. November 2017 über die Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt für die allgemeine Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2015 beraten.

Bei der Anrechnung der Personalkosten des Gemeindevollzugs-dienstes sei laut Galm festgestellt worden, dass bei einem Eingang der Einnahmen für die Bußgelder die allgemeine Umlagenanrechnung des Verteilerschlüssels maßgeblich ist.

Vom Kommunalamt wurde danach die Änderung der Verbandssatzung für erforderlich gehalten und vorgeschlagen, dass die Einnahmen aus Bußgeldern zuvor von den laufenden Personalkosten abgesetzt werden. Dadurch könnte man das bisherige Abrechnungssystem beibehalten. Die Verbandsversammlung stimmte der angeregten Änderung einstimmig zu.

Verbandsrechner Robert Herbinger-Moser erläuterte den Mitgliedern die Jahresrechnung für 2017, die im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 240 906,31 Euro abschließt. Im Vermögenshaushalt gab es keine Einnahmen und Ausgaben. Der Stand der allgemeinen Rücklagen betrug zum 31. Dezember 2017 insgesamt 7528,02 Euro, der Kassenbestand 5824,51 Euro. Ein Schuldenstand ist nicht vorhanden.

Die Zustimmung der Verbandsmitglieder zum Zahlenwerk erfolgte einstimmig, wie auch zum vorgelegten Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2019.

Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf jeweils 242 000 Euro. Der nicht gedeckte Aufwand im Haushaltsjahr 2019 beträgt 19 900 Euro und ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Die zu leistende Verbandsumlage wird gemäß der Verbandssatzung viertel-jährlich von den Mitgliedsgemeinden angefordert. Vorhandene Kassenreste aus dem Rechnungsergebnis 2017 werden noch 2018 – nach Feststellung des Jahresergebnisses – an die Mitgliedsgemeinden erstattet. Zu diesem Punkt gab es keine Fragen und Anmerkungen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig.

In der Fragestunde gab es keine Wortmeldungen, so dass Galm zur Verabschiedung von Bürgermeister Gerhard Baar (Rosenberg) überleitete, der letztmalig an einer Verbandsversammlung teilnahm. Galm bedankte sich bei Baar, dass er sich in den zurückliegenden 20 Jahren konstruktiv in die Verbandsarbeit eingebracht und auch des öfteren über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Baar bedankte sich für die lobenden Worte und die angenehme Zusammenarbeit. Dem Verband wünschte er eine gute Weiterentwicklung im Geiste der Gründerväter. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018