Günter „James“ Griebaum zum Ehrenmitglied ernannt

Rosenberg.Der TSV Rosenberg, größter Mehrspartenverein in der Gemeinde, blickte in seiner Jahreshauptversammlung am Freitagabend auf eine beeindruckende Jahresbilanz zurück. Das junge und aktive Vorstandsteam um den Vorsitzenden Christof Geiger leistete eine hervorragende Arbeit. Zahlreiche Veranstaltungen prägten das Jahr, wie auch die sportlichen Erfolge in den einzelnen Abteilungen.

Neben den

...