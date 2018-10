Gute Leistungen gewürdigt

Rosenberg.Sportabzeichenübergabe und Übergabe der Lesestartersets an der Grundschule Rosenberg

Am letzten Schultag vor den Herbstferien fand an der Grundschule in Rosenberg die Übergabe der Sportabzeichen statt. Folgende Schüler haben das Sportabzeichen erworben: jetzt Klasse 2: Anna Schiff, jetzt Klasse 3: Julius Schiff, Leni Weidmann, Klasse 4 letztes Jahr: Marilen Baumann, Katharina Egner, Malin Hagenbuch, Maximilian Eberle, Tobias Mai und Emma Zwettler.

Ebenso fand die Übergabe der Lesestartersets an die fünf neuen Erstklässler statt. Die „Stiftung Lesen“ stellt diese Sets zur Verfügung. Sie beinhalten ein Lesestart-Buch und Ratgeber für die Eltern, darüber hinaus Tipps rund um das gemeinsame (Vor-)Lesen im Familienalltag. So werden die Schüler zum Lesen animiert und die Eltern bekommen Tipps zum Unterstützen. aha

