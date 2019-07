Händler mit reichhaltigem Angebot in der Marktstraße

Sindolsheim.Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am Montag der Sommermarkt in Sindolsheim statt, der erneut einen überaus guten Besuch aufwies.

In der historischen Marktstraße, von den ehemaligen Gasthäusern „Zum Hirschenwirt“ bis zum „Kronenwirt“, hatten wieder eine Vielzahl von Händlern ihre Verkaufsstände aufgebaut. Es gab ein reich-haltiges Angebot an Bekleidung, Schmuck, Spielzeug, Gewürzen, Wachstischtüchern und Süßigkeiten.

Die Kirchenkäserei Sindolsheim war ebenfalls mit einem Verkaufsstand vertreten und bot ihre Produkte an. Die Damengymnastikgruppe verwöhnte die Besucher mit selbst gebackenem Kuchen.

Die Sindolsheimer, die an der über 434 Jahre alten Tradition festhalten, trafen sich am Abend in der Gaststätte „Rajas Feinschmecker“ und ließen den gut besuchten Markttag in geselliger Runde ausklingen.

Ortsvorsteher Jürgen Fuchs war mit dem Verlauf des Sommertages zufrieden – und freute sich, dass auch viele Besucher „von außerhalb“ nach Sindolsheim gekommen waren. F

