In Luftgewehrrunde wieder mit drei Mannschaften

Sindolsheim.Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Sindolsheim im Gasthaus „Raja’s Feinschmecker“. Oberschützenmeister Mark Czernuschka begrüßte neben den Mitgliedern insbesondere Ortsvorsteher Jürgen Fuchs.

Nach dem Totengedenken gab der Oberschützenmeister einen kurzen Rückblick auf das vergangene Sportjahr. Die Maiwanderung, die zwischenzeitlich zum 45. Mal durch-geführt wurde, fand wieder regen Zuspruch. Nach der Sommerrunde begann die Vereinsmeisterschaft und im November fand das Vereinsvergleichsschießen statt, das mit vielen teilnehmenden Mannschaften wieder ein voller Erfolg war, statt.

Voll besetzte Schießstände

In der Luftgewehrrunde war der Schützenverein mit zwei Mannschaften vertreten. Die Trainingsabende waren, wie Czernuschka sagte, immer gut besucht. Man freue sich, dass im Verein wieder eine Schützenjugend bestehe. Es sei ein toller Anblick, wenn alle Schießstände zum Training besetzt seien.

Für das Königsschießen habe Schützenbruder Adolf Schumacher wieder einen Holzadler gebaut. Der Wettbewerb sei gut besucht und das Schießen selbst spannend gewesen. Nach dem Wettbewerb fand die Siegerehrung statt, die mit einem gemütlichen Beisammensein ausklang.

Wie Schriftführer Lukas Martin in seinem Bericht sagte, gehören dem Verein zum 13. März 130 Mitglieder an. Während des Schießjahres traf sich der Vorstand zu fünf Sitzungen, in denen hauptsächlich Organisatorisches besprochen wurde. Neben den internen Veranstaltungen waren die Schützen noch beim Umzug des Buchener Schützenmarktes und am Kreiskönigsball vertreten. Zudem wurden die obligatorischen Sitzungen des Schützenkreises und mehrere runde Geburtstage besucht. Informationen gab es auch zur neuen Datenschutzgrundverordnung.

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeister Lutz Flegel. Die Kassenunterlagen wurden von Jacqueline Gehrig und Michael Fiedler geprüft und in bester Ordnung befunden. Vereinssportleiter Andreas Rau gab in seinem Bericht einen Überblick über die sportlichen Ereignisse im vergangenen Jahr. Bei den Vereinsvergleichsmeisterschaften 2018 haben insgesamt 84 Teilnehmer in 28 Mannschaften geschossen, was erfreulich sei. Das Highlight sei gewesen, dass Sonja und Ramona Czernuschka das gleiche Gesamtergebnis hatten und Sonja Czernuschka durch ein Stechen den besten Schuss abgab.

Am Ende belegte die Mannschaft HSV Arena 2 den ersten Platz, gefolgt von SpVgg Sindolsheim 9 und der SpVgg Sindolsheim 1- Freizeitsport 1. Am traditionellen Dreikönigsschießen nahmen 27 Schützen des Vereins teil. Schützenkönig wurde Christoph Ullrich, 1. Ritter Sonja Czernuschka, 2. Ritter Lukas Martin und Jungschützenkönig Björn Liebl.

Neben den Vereinsmeisterschaften war der Schützenverein in den Rundenwettkämpfen 2018/2019 mit zwei Mannschaften vertreten. Die SV Sindolsheim I erreichte in der Gruppe A mit 5817 Ringen den 4. Platz und die Mannschaft SV Sindolsheim 3 in der Gruppe B mit 5447 Ringen den dritten Platz.

Zum Abschluss seines Berichtes bedankte sich Vereinssportler Andreas Rau bei allen Schützinnen und Schützen, die zu einem reibungslosen und erfolgreichen Sportbetrieb beigetragen hatten. Wie die Jugendleiterin Mareike Frank in ihrem Bericht sagte, sind derzeit sieben Jugendliche im Verein aktiv, was wirklich gut sei und worauf man aufbauen könne. Die Jugendlichen seien fleißig beim Training und da sei eine Ausrüstung für das Sportschießen unerlässlich. Der Vorstand hat beschlossen, Schießhandschuhe und Jacken anzuschaffen. Die Jugendleiterin hoffte, dass man bei der nächsten Wettkampfrunde vielleicht schon den einen oder anderen Jugendschützen in die Mannschaft integrieren kann.

Die Entlastung des Gesamtvorstands nahm Ortsvorsteher Jürgen Fuchs vor, der dem Verein für die großartigen Aktivitäten dankte.

50 Jahre Treue zum Verein

Bei den anschließenden Ehrungen durch Oberschützenmeister Mark Czernuschka wurden für 25-jährige aktive Mitgliedschaft Anne Frank, Josef Heindl, Erik Pfeiffer, Andreas Rau und Peter Vogt geehrt. Gerhard Matzer, Erich Puhr und Rudolf Puhr wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet. Sie erhielten neben einer Urkunde auch ein Präsent des Vereins.

In seinem Ausblick auf das bevorstehende Schießjahr sagte Czernuschka, dass sich die Herausforderungen für den Verein nicht geändert haben. Ziel solle es sein, diesen Stand zu halten und mehr Jugendliche und junge Menschen für den Schießsport im Verein zu gewinnen und zu begeistern. Dazu müsse man attraktiv werden. Inzwischen gibt es im Schützenkreis Buchen schon einige elektronische Schießstände und man werde in Kürze Gelegenheit haben, auf einer solchen Anlage bei den Schützenfreunden in Altheim ein paar Schuss abgeben zu können. Die Zukunft des Schießsports habe dort schon begonnen und auch der Schützenverein werde natürlich alles dafür tun, um den Anschluss nicht zu verpassen. Sportlich habe man noch Luft nach oben. Mit der Verstärkung durch die Jugend möchte man bei der nächsten Luftgewehrrunde wieder mit drei Mannschaften dabei sein.

Mit der Organisation der diesjährigen Maiwanderung wurde bereits begonnen. Das Vereinsvergleichsschießen und das Königsschießen werden wieder in der gewohnten Weise durchgeführt. Zum Abschluss bedankte sich Oberschützenmeister Czernuschka bei seinem gesamten Vorstandsteam, auf das er sich immer verlassen könne, für die tolle gemeinsam geleistete Arbeit.

