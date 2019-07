In Sindolsheim wurden Trüffelbäume gepflanzt

Sindolsheim.Über den Anbau von Burgundertrüffeln in der Region informiert der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes am Dienstag, 2. Juli, um 14 Uhr in der ersten Trüffelanlage im Landkreis in Sindolsheim (Treffpunkt am Sportplatz). Landwirt Jochen Kautzmann hat dort im Frühjahr mit Trüffelsporen beimpfte Baumsetzlinge gepflanzt. Interessierte Landwirte und die Bevölkerung sind zu der Demonstration der Anlage im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel und einem anschließenden Vortrag von Trüffelexperte Dr. Ulrich Stobbe in den Räumen der nahe gelegenen Kirchenkäserei willkommen. Bild: Landratsamt

