In zwei Firmen eingestiegen

Rosenberg.Einbrecher waren in der Nacht zum Donnerstag in Rosenberg unterwegs. Die Unbekannten brachen in zwei Firmen in der Industriestraße ein. In einer Firma wuchteten sie Fenster und Türen auf. Ihre Beute beschränkte sich auf etwas Bargeld, der angerichtete Sachschaden liegt bei über 2000 Euro. Auch in das Gebäude der zweiten Firma verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Im Büro fanden sie ebenfalls etwas Bargeld. Auch einen Reisebus brachen die Täter auf. In diesem bauten sie einen kleinen Tresor aus und öffneten ihn. Die Arbeit war allerdings umsonst, denn er war leer. Auch bei dieser Tat lag die Höhe des Sachschadens weit im vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Industriestraße, im Bereich zwischen der Rosenbachstraße und dem Krähenweg, verdächtige Personen oder ein Fahrzeug gesehen haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 0 62 91 / 64 87 70 melden.