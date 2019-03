Iris Westermann an der Spitze des neuen Teams

Mettelheim.Der Mettelheimer Reitverein Phillippos hält alle zwei Jahre seine Hauptversammlung ab. Nun war es wieder so weit. Vor den Neuwahlen ehrte die Jugendwartin Stefanie Schauder Vereinsmitglieder. Besonders erfolgreich waren Lara Götz und Anne Westermann. Lara Götz hatte zahlreiche Siege und Platzierungen im Springen und in der Dressur auf E- und A-Niveau zu verzeichnen. Anne Westermann konnte bei der Turnierserie „Neckar-Odenwald-Kreis-Cup“ einen 3. Platz in der A-Dressur und einen 4. Platz im E-Springen erreichen.

Der NOK-Cup hat sich mittlerweile zu einem großen Erfolg entwickelt. 2018 wurden die Ergebnisse von fünf verschiedenen Turnieren (Schefflenz, Fahrenbach-Robern, Buchen, Höpfingen und Osterburken) in einer Gesamtwertung zusammengefasst. Am Ende der Serie fand bei dem Turnier in Osterburken die Siegerehrung statt. 2019 wird die Serie aus sechs Turnieren bestehen.

Auch im Rahmen der Ringmeisterschaften des Reiterrings Main Tauber konnten sich vier Mitglieder des Reitvereins ganz vorne platzieren: Anne Westermann 1. Platz E-Springen, Maren Leide 2. Platz E-Springen, Lara Götz 3. Platz A-Springen, Nicole Weimer 3. Platz A-Dressur.

Nach dem Bericht der Kassiererin Barbara Krüll standen die Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Iris Westermann als 1. Vorstand und Jan Weimer als 2. Vorstand werden ab sofort die Geschicke des Vereins leiten. Im Jahr 2019 feiert der Reitverein Phillippos von Mettelheim sein 25-jähriges Bestehen. Bezüglich der geplanten Feierlichkeiten gab es verschiedene Vorschläge die es nun vom neuen Vorstandsteam zu konkretisieren und umzusetzen gilt.

