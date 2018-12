Jung und Alt stimmten sich auf Weihnachten ein

Rosenberg.Unter Federführung des Heimat- und Kulturvereins sowie der Teilnahme zahlreicher Vereine und Institutionen wurde in Rosenberg wieder ein Weihnachtsmarkt organisiert. Dieser zog wie in den Vorjahren viele Besucher auch aus den umliegenden Gemeinden an, die sich auf die Weihnachtszeit einstimmen wollten.

Den Auftakt des Programms bildete wie immer die Flötengruppe der Grundschule mit weihnachtlichen Liedern.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Martin Scheffel, freute sich, dass neben so vielen Besuchern auch der neu gewählte Bürgermeister Ralph Matousek zur Eröffnung gekommen war, und bedankte sich bei allen Mitwirkenden für deren Engagement. Gemeinderat Gerd Gräupl eröffnete, auch in seiner Eigenschaft als stellvertretender Bürgermeister, mit seinem Grußwort in Versform den Weihnachtsmarkt. Die Aussteller boten weihnachtliche Floristik, Bastel- und Geschenkartikel, Kalender, Mützen und Filzschuhe. Darüber hinaus wurden verschiedene Holzartikel angeboten. Auch einen Stand mit Kinderbüchern gab es.

Die Eltern der Kindergartenkinder und Grundschüler boten Kaffee und Kuchen an. Leckeres gabe auch auch bei der Feuerwehr.

Gebrannte Mandeln und Liköre bot der Heimat- und Kulturvereins an, Käse gab es beim Stand der Käseküche Sindolsheim, Waffeln und Kinderpunsch boten die Tanzgarde der „Rouschebercher Milchsäuli“. Und an der Weihnachtshütte gab es auch Glühwein.

Leuchtende Kinderaugen

Im Saal des Rathauses fand ein Weihnachtskino statt. Leuchtende Kinderaugen gab es beim Besuch des Nikolauses, der für jedes Kind ein Päckchen mit Süßigkeiten bereithielt.

Traditionell beteiligte sich der Gesangverein 1858 Rosenberg unter Leitung von Josef Stahl am Weihnachtsmarkt und erfreute die Besucher mit besinnlichen Liedern, ebenso wie der Posaunenchor Rosenberg-Adelsheim unter der Leitung von Dirigent Park.

Bei angenehmen Temperaturen verweilten die Besucher noch einige Stunden bei guter Stimmung auf dem Rathausplatz. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018