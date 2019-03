„Junges Vorstandsteam mit hohem Frauenanteil“

Hirschlanden.Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zog der FC „Teutonia“ Hirschlanden in seiner Mitgliederversammlung im Sportheim. Vorsitzender Ralf Arnold begrüßte die anwesenden Mitglieder, Freunde und Gönner.

Vielfältige Zusammenarbeit

In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht. Arnold bedankte sich beim Vorstandschaft und dem Festausschuss für die gute und viel-fältige Zusammenarbeit im abgelaufenen Vereinsjahr. Sein Dank galt auch dem Bewirtungsteam im Sportheim. Schriftführerin Sarah Deißler verlas die Niederschrift der Jahreshauptversammlung vom vergangenen Jahr.

Abteilungsleiter Jürgen Mai erstattete den Bericht für die erste Mannschaft, welche die vergangene Fußballrunde 2017/2018 mit dem zwölften Tabellenplatz beendete und somit den Klassenerhalt in der Rückrunde noch schaffte. Für die neue Verbandsrunde konnte ein neuer Trainer gefunden werden, der auch einige neue Spieler mitbrachte. Allerdings, so Mai, stellte sich dieser nach fünf sieglosen Spielen als „Flop“ heraus und eine Trennung erfolgte.

Für die restliche Hinrunde hatte sich Ralf Schneider bereiterklärt, die Mannschaft zu trainieren und es konnten die ersten Punkte eingespielt werden. In der Winterpause wurde mit Christian Nehmet aus Osterburken ein neuer Trainer gefunden. Derzeit steht die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner SV Berolzheim laufe, wie Mai abschließend sagte, derzeit reibungslos. Die zweite Mannschaft der SG belegte in der abgelaufenen Spielrunde 2017/2018 den dritten Platz von fünf teilgenommenen Mannschaften.

Vier Spiele wurden allerdings abgesagt, da es immer weniger Spieler gibt. Für die Runde 2018/2019 wurde keine zweite Mannschaft mehr gemeldet.

Heiko Link erstattete den Bericht für die Damenmannschaft, die in der Meister-Finalrunde der Saison 2017/2018 in der Kreisliga Mosbach den zehnten Tabellenplatz belegte. Für die Runde 2018/2019 wurde auch bei den Damen eine Spielgemeinschaft mit den Damen des TSV Schwabhausen gegründet, was aufgrund des bestehenden Spielermangels notwendig war. Derzeit belegt die Mannschaft den fünften Tabellenplatz.

Fünf Turngruppen aktiv

Marjan Peter Dodaj betonte in seinem Bericht für die Jugendabteilung, dass derzeit fünf Jungs in verschiedenen Mannschaften in Ravenstein spielen. Er bedankte sich bei den Kooperationspartnern und Trainern für die gute Zusammenarbeit sowie bei den Eltern für die Fahrdienste. In der Abteilung Turnen werden derzeit fünf Turngruppen angeboten, sagte Kerstin Schmid. Dies sind World Jumping Kurs, Damenturnen, Dance und Bodyfit-Kurs, Stepp Aerobic und Kinder- und Jugendturnen. Kerstin Schmid bedankte sich bei der Ortschaftsverwaltung Hirschlanden für die gespendeten Bälle für das Kinder- und Jugendturnen.

Den Kassenbericht erstattete Marion Knobloch. Die Kassenprüfer Wolfram Lauer und Niko Deißler bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes nahm Ortsvorsteher Martin Herrmann vor, die einstimmig erfolgte.

In seinem Grußwort bedankte er sich für die großartigen Aktivitäten des Vereins für die Dorfgemeinschaft. Der nächste Punkt waren die Wahlen zum Wahlausschuss, die der Vorsitzende Ralf Arnold leitete. Einstimmig gewählt wurden Goswin Herrmann, Marita Lauer und Lisa Maria Schmitt. Als Kassenprüfer wurden Marcel Hübsch und Christian Ilzhöfer gewählt. Die neue Festlegung der Mitgliedsbeiträge wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen. Die Erhöhung des Betrages gilt nach dem nächsten Einzug des Beitrages. Marion Knobloch machte noch weitere Ausführungen zum Datenschutz.

Bürgermeister Ralph Matousek überbrachte in seinem Grußwort die Grüße der Gemeinde und bedankte sich sowohl beim Vorstand als auch bei den Mitgliedern für die im vergangenen Jahr erbrachten Aktivitäten. Lobend äußerte sich der Bürgermeister über das junge Vorstandsteam mit einem hohen Frauenanteil. Den Fußballern wünschte er eine erfolgreiche Rückrunde.

Unter Punkt „Verschiedenes“ wurde bekanntgegeben, dass ab September bis Dezember ein Yoga-Kurs am Freitagnachmittag im Sportheim stattfinden wird. Der stellvertretende Vorsitzende Erwin Knörzer-Ehrenfried bat Bürgermeister Matousek, den Schlüssel für die Vereinsförderung zu überdenken und eventuell wieder zum klassischen System zurückzukommen. Mitgeteilt wurde auch, dass der Vorstand im vergangenen Jahr beschlossen hat, dass alle Teilnehmer in allen FCT-Sportangeboten Mitglied im Verein sein müssen. F

