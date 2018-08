Karl Volk für 65 Jahre ausgezeichnet

Zu einem Sommerfest, in dessen Mittelpunkt auch eine besondere Vereinsehrung von zwei langjährigen aktiven Chormitgliedern stand, trafen sich die Sänger des Gesangvereins 1858 Rosenberg.

Rosenberg. Beim Treffen des Gesangvereins Rosenberg wurde sowohl Helmut Brand, als auch Heidi Schweizer, Gudrun Wörner und Regina Volk zu ihren Geburtstagen ein nachträgliches Ständchen gesungen.

Ehrengäste begrüßt

Vorsitzender Eugen Schweizer begrüßte neben den anwesenden Mitgliedern, als besondere Ehrengäste die Präsidentin des Sängerbundes Badisch Franken, Waltraud Herold, den Vorsitzenden der Sängergruppe I, Hubert Heffele, den Gruppenchorleiter Josef Stahl sowie Chorleiter Volker Graseck.

Den Reigen der Ständchen eröffnete der Chor für die beiden langjährigen Chormitglieder Helmut Brand und Heidi Schweizer mit den von ihnen beiden gewünschten Liedern „Mit „Weit, weit weg“ und „Junger Tag“. Zum Geburtstag von Gudrun Wörner sang der Chor „Freunde lasst uns fröhlich singen“ und „Wo blüh’n die Blumen so schön“.

Spruch zum Festtag

Mit den beiden Liedern „Zauber der Nacht“ und „Heute wollen wir fröhlich feiern“ erfreuten die versammelten Chormitglieder die Sängerkameradin Regina Volk ebenfalls zu ihrem Geburtstag.

Für alle vier aktiven Mitglieder, die schon viele Jahre dem Chor angehören, hatte der Vorsitzende einige persönliche Dankesworte, gute Wünsche und jeweils einen passenden Spruch für den heutigen Festtag parat.

Eine besondere in dieser Form beim Gesangverein Rosenberg noch nie dagewesene Ehrung, erhielt Sänger Karl Volk, die von der anwesenden Präsidentin des Badischen-Sängerbundes Waltraud Herold vorgenommen wurde.

Karl Volk habe schon 65 Jahre sein Talent und seine Begabung zum Singen für die Mitmenschen nicht nur in einem Chor eingebracht und ihnen damit viel Freude bereitet, sondern auch gleichzeitig den christlichen Auftrag des einander Dienens erfüllt. Herold ging in ihrer Laudatio auf den Werdegang des Sängers im Gesangverein ein, der seine Sängerlaufbahn im jugendlichen Alter von 18 Jahren im Jahre 1953 beim Männergesangverein Rosenberg begann und bis zum heutigen Tag aktiv ist.

Mittlerweile sind bereits 65 Jahre ins Land gegangen. So lange habe der Sänger Karl Volk dem Chor die Treue gehalten. Mit großem Stolz könne er auf diese lange Zeit zurückblicken. Wie Herold weiter sagte, sei er für viele junge Sänger in gewisser Weise ein Vorbild in Sachen Chormusik und für die Vereinstätigkeit geworden ist.

Engagement gewürdigt

„Heute ist der Tag, um ,Danke’ zu sagen“, meinte Herold, die Volk für seine überaus große Treue und für sein großes Engagement zum Chorgesang dankte. Unter dem Beifall der Anwesenden verlieh sie ihm die höchste Auszeichnung, die der Badische Chorverband zu vergeben hat und zwar die „Goldene Ehrennadel mit Similistein“ mit dazugehörender Ehrenurkunde.

Mit den Worten: „Jetzt kommt etwas, das ich gar nicht gerne mache“, verabschiedete Vorsitzender Eugen Schweizer die langjährige Sängerin Marie Ferschel, die seit der Gründung im Jahr 1965 zwischenzeitlich 53 Jahre aktives Mitglied war und im „Alt“ singt. Sieben Jahre war sie als Beisitzer im Vorstand tätig. Sie wurde im Jahr 1990 zum Ehrenmitglied ernannt und vom Sängerbund Badisch Franken für ihr 60-jähriges Singen im Chor geehrt.

Schweizer dankte ihr für ihr aktives Wirken und Singen im Verein, wünschte zukünftig alles Gute, Gottes Segen und viel Gesundheit. „Dieser Abschied tut weh“, sagte Marie Ferschel zu ihren Sangesfreunden, denn sie habe gerne gesungen, was ihr aus gesundheitlichen Gründen nun nicht mehr möglich ist.

Höchste Auszeichnung

Verabschiedet wurde auch Karl Volk, der zuvor die höchste Auszeichnung des Badischen-Chorverbandes erhalten hatte.

„Du bist jemand, der bis jetzt am Längsten im Gesangverein war“, sagte der Vorsitzende zu Volk, der im Verein auch viele Jahre aktives Vorstandsmitglied war und mehrere Ämter ausübte. Bereits 1979 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Schweizer dankte auch ihm für sein langes und aktives Wirken im Gesangverein und überreichte beiden einen Geschenkkorb.

Karl Volk bedankte sich bei seinen Sängerkollegen für die schöne Zeit, die er im Verein verbrachte und auf die er immer wieder gerne zu-rückblickt.

Aus gesundheitlichen Gründen müsse er sich nunmehr aus dem Verein verabschieden. Zu Ehren der beiden verabschiedeten Mitglieder sang der Chor das Lied „Wo Freunde auseinandergehen“ und auf Wunsch von Marie Ferschel wurde in trauter Gemeinsamkeit noch das Lied „Wahre Freundschaft“ gesungen.

Mit einem gemeinsamen Abendessen endete das schöne Fest in Rosenberg.. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018