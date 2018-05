Kein Ende der rasanten Entwicklung in Sicht

Anzeige

Es begann mit einer kleinen Garage und drei Mitarbeitern, doch mittlerweile baut die Firma Meisel Montagetechnik in Sindolsheim ihre zweite Montagehalle.

Sindolsheim. Seit der Firmengründung der Firma Meisel Montagetechnik im Jahre 2007 ist das Unternehmen als Dienstleister für die Automobilindustrie ständig gewachsen und beschäftigt heute am Standort Sindolsheim 84 Mitarbeiter. Ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen war der symbolische Spatenstich für den Neubau der zweiten Montagehalle im Beisein zahlreicher Ehrengäste, der am Dienstag im sehr steinigen Gewann „Krappenacker“ vollzogen wurde. Geschäftsführer Ronald Meisel begrüßte hierzu Bürgermeister Gerhard Baar, Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, Bauleiter Wilfried Sans, Carsten Sans sowie Xaver Baumann vom Büro Walter und Partner, Thomas Kraft, Projektleiter der Firma Stahlbau Uhl, Firmenchef Jörg Heizmann vom Bauunternehmen Heizmann sowie Achim Liebl als Vertreter der Volksbank Kirnau.

2007 gegründet

Geschäftsführer Meisel betonte in seiner Ansprache, dass man mit diesem Spatenstich den neuen Meilenstein der Firma MMT auf den Weg bringen will. In seinem Rückblick erinnerte er an das Jahr 2007, in dem er mit seiner Ehefrau Ute und drei weiteren Mitarbeitern in der Garage an seinem Wohnhaus die ersten Aufträge ausführte. Er hätte nicht gedacht, dass der Betrieb in nur drei Jahren auf fast 40 Mitarbeiter wächst und damit die Garage viel zu klein wurde. Man habe sich damals für den Standort Sindolsheim entschieden und mit viel Einsatz, unter Mithilfe der Gemeinde und dem Landratsamt, den Krappenacker zum Baugebiet gemacht, wo man im Jahre 2011 in die erste Halle einziehen konnte. Das Wachstum der Firma ging stetig voran und so wurde im Jahre 2013 mit einem Lageranbau und der Schließung der offenen Überdachung die Produktionsfläche erweitert. Mit nun fast 65 Mitarbeitern wurde der Umsatz in drei Jahren verdoppelt.