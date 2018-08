Kinder spielten in Sindolsheim mit Begeisterung Fußball

Sindolsheim.Im Rahmen des Ferienprogramms der SpVgg Sindolsheim trafen sich am Dienstag 15 Kinder zwischen vier und 14 Jahren unter der Leitung von Lukas Geider, Trainer der SG Sindolsheim/Rosenberg, sowie Tina Geiger vom Ferienprogrammteam des Vereins, um Fußball zu spielen. Los ging die zweistündige Aktion mit einem Kennenlernspiel und „Warm up“. Dazu gehörte das „Ball führen“ ebenso wie das vermitteln einiger Tricks. Danach wurden gezielte Torschüsse und Pässe geübt. Bei einem Fußballspiel auf dem wetterbedingt „braunen“ Rasen des Sindolsheimer Sportplatzes zeigten die Kinder vollen Einsatz. Der Nachmittag unter Regie des erfahrenen Fußballtrainers machte den Kindern viel Spaß.

Zum Abschluss gab es einen gesunden Snack. Die nächste geplante Veranstaltung im Rahmen des Ferienprogrammes – „It’s Disco Time at Robby’s Scheune“ – muss leider ausfallen, da sich zu wenig Kinder angemeldet haben. Das Abschlussfest findet am Mittwoch, 5. September, nach einer Kirchenführung an der Sporthalle statt. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018