Kirchenkäserei in Sindolsheim startet

Sindolsheim.Nach langen Überlegungen, Planungen und nach einem Jahr Bauzeit ist es nun endlich soweit: Die gemeinnützige Kirchen-Käserei Sindolsheim öffnet am morgigen Sonntag ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die Räume der Käserei und die Käsereianlagen können besichtigt werden. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Laurentiuskirche in Sindolsheim. Ab 12 Uhr gibt es stündliche Führungen durch die Käserei durch Ursula Krauth und weitere Mitarbeiter. Ebenfalls ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Das Programm endet gegen 17 Uhr. Die Besucher haben die Möglichkeit, die gemütliche alte Scheune kennenzulernen und die Käsespezialitäten zu genießen. Mit dem Tag der offenen Tür beginnt auch der Käsereiverkauf, der ab sofort immer samstags angeboten wird. In der nächsten Woche beginnt dann die Käse-Produktion erstmalig in Sindolsheim. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019