Kleine freuen sich auf Große – und umgekehrt

„Heute gibt es das Lieblingsessen unserer Senioren“, strahlt Jana Dodaj und fügt hinzu, dass „Tafelspitz mit Meerrettich“ die „Spätzle mit Jägerschnitzel“ schlägt – aber nur ganz knapp.

Hirschlanden. Strahlende Gesichter gab es – wie könnte es auch anders sein bei dem leckeren Duft, der aus der Küche zog? – beim jüngsten „gemeinsamen Mittagessen“ im Dorfgemeinschaftshaus in Hirschlanden.

Willkommen sind zu dieser besonderen Aktion, welche Mitglieder der „Gruppe für soziales und kulturelles Leben“ einmal im Monat anbieten, alle Senioren des Mehrgenerationendorfs.

Einzige Bedingung: Sie müssen sich vorher anmelden (und jeweils sechs Euro mitbringen, um die Unkosten zu decken), damit Dorf-Koordinationskraft Jana Dodaj für den Einkauf besser kalkulieren kann. Unterstützt wird sie an diesem für die Rentner so besonderen Tag in der Küche des Dorfgemeinschaftshauses von Brigitte Bernhardt und Margarete Silberzahn.

„Mal rauskommen“

Die Fränkischen Nachrichten waren dabei, als zu dem „gemeinsamen Mittagessen“ neben den Senioren des Ortsteils auch die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Unterm Regenbogen“ willkommen waren. Die Vorfreude auf beiden Seiten – bei Jung und Alt – war groß.

Seit September 2014 gibt es das Angebot in Hirschlanden. Daher kennen viele Rentner schon manch „kleinen Gast“ und freuen sich darauf, sich beim gemeinsamen Essen miteinander auszutauschen, zu erzählen, gemeinsam zu spielen oder zu singen.

Jana Dodaj begrüßt die „bunt gemischte“ Rentnergruppe. Zwischen zwölf und 18 Frauen und Männer nehmen durchschnittlich am „gemeinsamen Mittagessen“ teil. Viele davon sind „Stammgäste“. Die meisten sind 70 und älter. Aber auch jüngere Rentner aus dem Dorf sind willkommen.

„Da es heute Tafelspitz mit Meerrettich und Salzkartoffeln gibt, haben sich besonders viele ältere Hirschlandener angemeldet, denn: Das ist ihr Lieblingsessen“, so Dodaj.

Fast so gerne mögen die Rentner „Jägerschnitzel und Spätzle“, aber auch Gulasch, verraten Brigitte Bernhardt und Margarete Silberzahn, die an diesem Tag den Kochlöffel schwingen – ehrenamtlich.

Silberzahn beispielsweise bringt die gekochten Kartoffeln mit, die sie schon zu Hause zubereitet hat – während Bernhardt für die kleinen Gäste vor Ort Spaghetti Bolognese gekocht hat. Berührungsängste? Kennen die Mädchen und Jungen nicht. Sie freuen sich, die älteren Herrschaften zu treffen. Jung und Alt sitzen sich übrigens gegenüber, um den Austausch zu erleichtern. Natürlich wollen die Kleinen zeigen, was sie in ihrem Kindergarten schon alles gelernt haben.

Beim jüngsten „gemeinsamen Mittagessen“ – besser gesagt zwischen Haupt- und Nachspeise – wurde zusammen gesungen. Klar haben die Rentner fleißig mitgemacht – und noch fleißiger applaudiert.

„Ziel des gemeinsamen Mittagessens ist es, ins Gespräch zu kommen“, verrät Brigitte Bernhardt im FN-Gespräch und fügt hinzu, dass sie – ebenso wie die Mitglieder ihrer „Gruppe für soziales und kulturelles Leben“ – etwas für ältere Leute machen wollte, damit diese „rauskommen“, „zusammensein“ und sich austauschen können.

Wenn dies wie in der vergangenen Woche dann nicht nur unter Gleichgesinnten, sondern auch mit den jüngsten Hirschlandenern klappt – umso besser.

Wichtige Erfahrungen sammeln

Das sieht auch Jennifer Kaufmann, die Leiterin des Evangelischen Kindergartens, so. „Ein wichtiger Teil des Projekts ’Mehrgenerationendorf’ ist der gemeinsame Mittagstisch“, schildert sie gegenüber den Fränkischen Nachrichten und fügt erklärend hinzu: „Dieser bietet einen Begegnungsrahmen für Jung und Alt. Durch die Veränderung der demografischen Situation wird den Kindern oft der Zugang und die Möglichkeit der Begegnung mit alten Menschen verwehrt. Dadurch kann oft keinerlei Beziehung zwischen beiden Seiten aufgebaut werden.“

So fehle beiden Seiten die Möglichkeit, viele für das Leben wichtige Erfahrungen zu sammeln. „Die Generationen leben nebeneinander her. Vorurteile werden gefördert, Ängste entstehen.“

Das „gemeinsame Mittagsessen“ biete die Möglichkeit zu Gesprächen, zum Kennenlernen und zum Knüpfen von Freundschaften. „Für die älteren Menschen ist es wichtig, aus ihrem Leben zu erzählen“, so Kaufmann. Und weiter: „Gemeinsam singt man Kinderlieder. Man albert herum. Spielt Gemeinschaftsspiele. Ein ungezwungener Rahmen entsteht. Wenn man sich gegenseitig annimmt, wie man ist, dann kommt es zu spontanen Gesprächen und einem unkomplizierten Austausch zwischen den Kindern und den Senioren.“

Es sei schön, zu sehen, was kindliche Neugierde, Lebensfreude und ein Kinderlachen bewirken können. „Die Kinder freuen sich sehr auf die gemeinsamen Treffen und möchten freiwillig etwas vorführen oder einstudieren“, so die Kindergartenleiterin, die betont: „Das Projekt ’Mehrgenerationendorf’ ist eine große Bereicherung für das gesamte Dorf und das gemeinsame Leben in Hirschlanden.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019