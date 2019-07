„Kompetent, konstruktiv, verantwortungsbewusst“

Rosenberg.An der Grundschule Rosenberg feierte Rektorin Deborah Jährling ihr 40-Jahr-Dienstjubiläum. Die Schüler bereicherten die Feierstunde mit Flötenspiel, Gedichten und einem Sketch.

Als Andenken an diesen Tag überreichten ihr die Schüler ein handgefertigtes Gemeinschaftsplakat und einen Wanderstock. Jährling bedankte sich sowohl bei den Kindern als auch den Kolleginnen für die tollen Beiträge und übergab an jedes Kind ein kleines Präsent.

Nach den Beiträgen der Kinder schloss sich die Laudatio von Schulamtsdirektor Peter Frey an, der ein humorvolles Gedicht zum Besten gab und damit zum Ausdruck brachte, dass – um 40 Jahre im Lehrerberuf zu bestehen – Durchhaltevermögen, gute Nerven, Geduld und ein großes Herz für Kinder erforderlich seien.

Nach dem Abitur am GTO im Jahre 1977 und dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe begann Jährlings Referendariat am damals neu errichteten Seminar in Bad Mergentheim. Nach erfolgreicher zweiter Dienstprüfung erhielt sie eine Anstellung als Nebenlehrerin in Kupferzell.

Die erste Planstelle trat sie an der Sonderschule in Bietigheim-Bissingen an. Dann erfolgte die Versetzung an die Grund- und Hauptschule in Neudenau mit Abordnungen an die Grundschulen in Züttlingen, Siglingen und Herbolzheim.

Anschließend wurde Deborah Jährling an die Grund- und Hauptschule nach Krautheim versetzt. Ab 1990 wirkte sie als Schulleiterin an der Grundschule in Merchingen. Seit 1996 ist sie an der Grundschule in Rosenberg als Rektorin tätig.

Schulamtsdirektor Frey überreichte ihr die Dankesurkunde und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, die von Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt getragen werde. Er habe Jährling immer als „sehr kompetent, konstruktiv und verantwortungsbewusst“ erlebt. Mit ihrem großen Engagement und ihren Fachkenntnissen genieße sie allseits eine hohe Achtung. Auch für ihre Kollegen und Schüler sei sie mit ihrer pädagogischen Haltung, ihrer Fairness und Herzlichkeit ein erzieherisches Vorbild.

Im Namen der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Ralph Matousek zu diesem stolzen Jubiläum. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und überreichte einen Geschenkkorb.

Dekan Rüdiger Krauth schloss sich den Dankesworten und Glückwünschen an.

Rektorin Deborah Jährling ließ dann ihre 40 Jahre Dienst in der Schule Revue passieren, versehen mit lustigen Anekdoten aus dieser Zeit. Wie sie sagte, erlebte sie vier Bildungspläne. Seit Beginn ihrer Schulzeit habe sich sehr viel verändert, worüber sie berichtete. Neben neuen Lernformen wurden Bewegungserziehung sowie gesunde Ernährung mit Kochen und Backen neue Schwerpunkte in der Grundschule. Neue Fächer wie Englisch wurden eingeführt, und der Computer hielt in den Klassenzimmern und der Verwaltung Einzug. Weitere wichtige arbeitsintensive Neuerungen in den letzten Jahren waren die Einführung der Selbst- und Fremdevaluation, die Inklusion, die Integration aus zugewanderten Familien, ein neues Datenschutzgesetz und vieles mehr. Zum Schluss der schönen Feierstunde bedankte sich Deborah Jährling für die vielen netten Geschenke und bei allen, die sie in den vergangenen 40 Jahren unterstützt haben. F

