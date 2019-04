Laden kann Überschüsse erwirtschaften

Mit großem Engagement setzt sich Bürgermeister Ralph Matousek, wie vor der Wahl versprochen, für einen Dorfladen in Rosenberg ein. Wenn alles gut läuft, könnte im Herbst 2020 die Eröffnung sein.

Rosenberg. Bei seinem Vorhaben, den seit Ende 2014 geschlossenen Lebensmittelmarkt wieder aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken, bindet Ralph Matousek die Bürger mit ein. Nach den aktuellen Planungen, die der Bürgermeister in einer Informationsversammlung zum Thema „Dorfladen in Rosenberg“ vorstellte, könnte die Wiedereröffnung im Herbst kommenden Jahres erfolgen.

Fast 250 Bürger im Rathaussaal

Der Rathaussaal war noch nie so voll besetzt wie bei dieser Veranstaltung, denn fast 250 interessierte Bürger kamen. Viele mussten sich mit Stehplätzen begnügen.

Über diese große Resonanz freute sich der Bürgermeister in seiner Begrüßung. Wie es im Ort mit der Nahversorgung weitergeht, gehe alle an. Mit dem Sterben der kleinen Einzelhändler in den Ortschaften und dem Aufschwung der Discounter auch auf der „grünen Wiese“ habe sich die Nahversorgung der Ortschaften grundlegend verändert. Davon profitieren, so Matousek, die Städte. Die kleinen Gemeinden seien die eigentlichen Verlierer.

Er stellte sich die Frage, wie die Zukunft diesbezüglich in Rosenberg aussehen werde und welche Einzelhandelsgeschäfte es in den nächsten zehn Jahren im Ort noch geben werde. Das sei für die Gemeinde von existenzieller Bedeutung. Heute seien zwar viele noch mobil, aber das werde in späteren Jahren anders aussehen.

„Entweder wir akzeptieren die Situation und fügen uns, oder wir nehmen das Heft in die eigene Hand“, so Matousek. Das sei mit der jüngst durchgeführten Fragebogenaktion in der Gemeinde erfolgt, deren Auswertung er dann vorstellte. Von den 800 in der Gesamtgemeinde ausgegebenen Fragebögen kamen 280 (35 Prozent) zurück. 98 Prozent davon sagten, dass sie an einem Dorfladen für Rosenberg interessiert seien, nur zwei Prozent sahen keinen Bedarf. Aus Bronnacker gab es viele Rückläufer, aus Hirschlanden gingen einige Meldungen ein. In Sindolsheim war die Teilnahme sehr niedrig, wahrscheinlich, weil man die dort vorhandene Einkaufsmöglichkeit weiter erhalten und unterstützen möchte.

Finanzielle Beteiligung zugesagt

209 Personen (76 Prozent) sagten zu, sich am Dorfladen finanziell zu beteiligen, das entspricht zwischenzeitlich schon rund 80 000 Euro.

Beim Warenangebot zeigte sich, dass die Bürger neben Grundnahrungsmitteln auch Backwaren, Käse, Fleisch, Wurst und Tiefkühlwaren wünschen, ebenso wieder eine Poststelle und die Lotto-Toto-Annahmestelle. Bei den gewünschten Zusatzangeboten steht an erster Stelle eine in den Dorfladen integrierte Café-Ecke. Auch Snacks, einen Lieferservice, einen Eisverkauf oder ein warmes Mittagessen könnte man sich vorstellen. Ebenso werden heimische Produkte gewünscht. Eine entscheidende Frage war auch, welche Bäckerei und welche Metzgerei sich die Kunden vorstellen. Die Auswertung zeigte deutlich, dass die Bürger ein sauberes Geschäft wollen, gefolgt vom Wunsch nach Hygiene, Frische und hoher Qualität des Warenangebots sowie Freundlichkeit des Personals.

Abgefragt wurden auch die gewünschten Öffnungszeiten, wobei Matousek drei Varianten vorstellte. Sehr überrascht war der Bürgermeister, dass sich mehr als 100 Personen am Projekt ehrenamtlich beteiligen wollen, ob in der Instandhaltung, beim Einräumen der Waren oder beim Verkauf.

Komplette Neugestaltung

Der neue Lebensmittelmarkt werde aber nicht so sein, wie er jetzt noch in der Erinnerung und in Köpfen der Bürger existiert, so Matousek. Der Laden müsse komplett umgestaltet und an die neuen Anforderungen angepasst werden. Zusammen mit dem Architekturbüro Kistner sei bereits ein erster, noch unverbindlicher Planentwurf erarbeitet worden, in dem die Vorschläge wie Caféecke, neuer Verkaufsbereich für Lebensmittel des täglichen Bedarfs und sanitäre Anlagen eingearbeitet wurden. Wichtig sei für ihn, so der Bürgermeister, bereits jetzt über künftige Erweiterungsmöglichkeiten nachzudenken. Spannend werde die Frage sein, wo man eine Außenterrasse bauen könne.

„Zum Nulltarif wird es das geplante Dorfladenprojekt nicht geben“, sagte Matousek, „denn der Dorfladen braucht ein neues Ambiente“. Die Gemeinde habe das Gebäude zwischenzeitlich gekauft. Die Kosten der Erneuerung der Kälteanlagen und der Heizung müssen noch von ihr übernommen werden.

Die zusätzlich nötigen Investitionen für Ladeneinrichtungen und den Umbau bezifferte der Bürgermeister auf weitere rund 200 000 Euro. Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die anfallenden Gesamtkosten können durch die finanziellen Zusagen der Bürger getragen werden, der Restbetrag soll über eine Darlehensaufnahme gesichert werden.

Kalkulation liegt vor

Zur Gründung eines genossenschaftlichen Dorfladens ist ein Genehmigungsverfahren des Genossenschaftsverbandes erforderlich, wofür ein Gutachten des Einzelhandelsverbandes benötigt wird, was bereits vorliegt, berichtete Matousek weiter. Nach einer bereits erfolgten Kostenkalkulation werde sich der Dorfladen rechnen und auch Überschüsse erzielen. „Voraussetzung ist aber, dass die Bürger dort auch einkaufen.“ Mit großer Mehrheit stimmten die Bürger dafür, dass man das Projekt weiter angeht. Geplant ist, drei Arbeitsgruppen zu gründen: Eine, welche die Gründung der Genossenschaft forciert, die zweite ist mit der Planung und Umbau des Gebäudes befasst, die dritte wird sich mit dem Thema „Lieferanten“ beschäftigen. Das erste Treffen findet bereits am Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal statt. Personen, die mitarbeiten wollen, sind willkommen. Matousek bat die Bürger, sich über einen Namen für den Dorfladen Gedanken zu machen. Weiter schlug er vor, dass sich ein Gremium Dorfläden in der näheren Umgebung ansehen sollte.

Sein abschließender Dank galt den Mitarbeitern der Verwaltung für die Vorbereitung der Versammlung sowie insbesondere Karin Attinger für die perfekte Ausarbeitung der Präsentation. Nach seinen Vorstellungen könne mit den Umbauarbeiten im Mai 2020 begonnen werden. Anschließend hatten die Bürger noch Gelegenheit Fragen zu stellen, die von Bürgermeister Matousek kompetent beantwortet wurden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019