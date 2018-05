„Langer Atem“ ist gefordert

Anzeige

Sindolsheim.Zu Beginn der dritten, gut besuchten Jahreshauptversammlung der noch jungen Genossenschaft „Kirchenkäserei Sindolsheim eG“ begrüßte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Pfarrer Karl Kreß, die Mitglieder mit einem geistlichen Impuls, einer Kurzgeschichte mit dem Titel: „Die Tora ist nicht im Himmel“. Besondere Grußworte galten unter anderem Sonja Czernuschka von der evangelischen Kirchengemeinde sowie den Geschäftspartnern.

Den Bericht des Vorstands über den Käsereibetrieb und den Finanzbericht der Jahre 2016 und 2017 erstattete Ursula Krauth. Sie freute sich sehr, dass die Bauarbeiten an der Käserei zwischenzeitlich begonnen haben (siehe Bericht oben). Der im vergangenen Jahr neu eingestellte Käser habe den Betrieb zwischenzeitlich leider wieder verlassen. Produziert werde noch am jetzigen Standort in Hohenstadt. Dort sei man an der Kapazitätsgrenze angekommen.

Online-Shop ist geplant

Neben drei hauptamtlichen Beschäftigten arbeiten weitere 13 Personen ehrenamtlich im Käsereibetrieb mit. Produziert werden die etablierten Käsesorten „Thaddäus“ und „Bartimäus“. Derzeit laufen Vorbereitungen zur Herstellung eines Grillkäses. Weitere Produkte wie „Bibbeleskäs“ oder Molkereiprodukte wie Joghurt seien in Planung.