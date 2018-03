„Legitime Überlegung“

Anzeige

Rosenberg.Ein zentrales und derzeit sehr aktuelles Thema der Bürgerversammlung war das Feuerwehrwesen. Nach den Worten von Bürgermeister Gerhard Baar machen sich die Verwaltung und der Gemeinderat Gedanken über eine zukünftige Feuerwehrstruktur in der Flächengemeinde mit den vier Ortsteilen.

Getrennte Sanitäranlagen nötig

Auslöser dieser Gedankengänge sei, dass es sowohl im Ortsteil Hirschlanden als auch in Rosenberg aktive weibliche Feuerwehrkräfte gebe. Das sei grundsätzlich zu begrüßen, so Baar, stelle aber an den Träger der Feuerwehr, die Gemeinde, zusätzliche Anforderungen, wie die Vorhaltung getrennter Toiletten.

Dies sei für den Gemeinderat eine besondere Herausforderung, die zu der legitimen Überlegung Anlass gebe, ob man nicht die Feuerwehren der Gemeinde zentralisieren und ein zentrales Feuerwehrgerätehaus bauen sollte, in dem nicht nur die vier Abteilungswehren unterkommen könnten, sondern auch die aktive Mannschaft des DRK-Ortsvereins.