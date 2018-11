Leistungen der Sportler lobend hervorgehoben

Rosenberg.Eine erfolgreiche Jahresbilanz, insbesondere im sportlichen Bereich, zogen die Mitglieder bei der gut besuchten Generalversammlung der TSV-Tennisabteilung im Sportheim.

Wie Abteilungsleiter Heinz Nies in seinem Rückblick erklärte, erreichte die weibliche U 12-Mannschaft die Vizemeisterschaft und die Damen- als auch die Herrenmannschaft belegte jeweils einen guten Mittelfeldplatz. Bei den Kreismeisterschaften in der Halle wurde Malin Hagenbuch Erste.

Mitte August beteiligte sich die Abteilung am Kinderferienprogramm und am 12. August fand auf der Tennisanlage ein LK-Turnier mit Beteiligung von Spielern aus Karlsruhe, Böblingen und Heilbronn statt. Das Mixed-Turnier wurde von Annika Haas und Mathis Betzel gewonnen. Das Jugendtraining wurde in verschiedenen Gruppen durchgeführt.

Mitgliederzahl rückläufig

„Die Mitgliederzahl der Abteilung war im abgelaufenen Jahr erneut weiter rückläufig“, sagte Nies. Ein Dankeschön galt den Damen für die Verpflegung bei den Heimspielen und für die notwendigen Putzeinsätze im Clubheim.

Aktiv waren die Mitglieder bei der Apres-Ski-Party, so der Abteilungsleiter, der auch an die in den Sommermonaten ausgespielten Clubmeisterschaften der Erwachsenen und Jugendlichen erinnerte.

Nies sagte weiter, dass sich über die Wintermonate und im nächsten Jahr die Abteilung am Programm Kooperation Schule-Verein in der Astrid-Lindgren-Schule beteiligen werde. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern und Helfern, welche die Abteilung in irgendeiner Form unterstützt haben. Mit in seinen Dank schloss er auch den Gesamt-TSV für die stets gute Zusammenarbeit ein.

Ein positives sportliches Fazit zog Sportwart Lukas Haas, der unter anderem an die Durchführung des zweiten Rosenberger LK-Turniers erinnerte. Die erste Herrenmannschaft konnte einen guten Mittelplatz in der 2. Bezirksklasse erreichen. Im kommenden Jahr wird eine zweite Herrenmannschaft gemeldet. Bei den Damen konnte man mit Julia Adam vom TC Sennfeld eine starke Spielerin gewinnen. In der zweiten Bezirksklasse zeigten die Damen eine gute Leistung und erreichten einen vierten Tabellenplatz.

Die Clubmeisterschaften der Erwachsenen wurden von Mai bis Oktober in fünf Wettbewerben ausgetragen. Weniger zufriedenstellend war das Meldeergebnis (21), so der Sportwart.

Gute Leistungen

Annika Haas ließ die abgelaufene Runde für die Damenmannschaft Revue passieren. Markus Gakstatter berichtete über einen erfolgreichen Saisonverlauf der ersten Herrenmannschaft. Beide lobten die guten Leistungen.

In seinem Bericht betonte Gakstatter, dass im letzten Jahr über 20 Jugendliche an den Übungsstunden teilnahmen. Bei den Jugendhallenkreismeisterschaften in Neckarelz konnte Malin Hagenbuch in der Konkurrenz Junioren U 10 den ersten Platz erreichen. Im September wurden die Jugendclubmeisterschaften mit zehn Jugendlichen ausgespielt. Das Jugendtraining wird im Winter wie gewohnt in der Sporthalle in Rosenberg weitergeführt.

Christina Striehl erstattete den Bericht von der erneut gemeldeten U 12- Mädchenmannschaft. Diese erspielte sich den Vizemeistertitel.

TSV-Kassenwart Otto Nies erstattete den Kassenbericht. Carina Löw und Sven Gräupl bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenverwaltung. Beanstandungen gab es keine.

Die Entlastung nahm Bürgermeister Gerhard Baar vor. Er bedankte sich bei der Abteilung für die erbrachten Leistungen und hob die sehr gute Jugendarbeit lobend hervor. Darüber hinaus betonte er, dass die Abteilung hervorragend geführt wird.

Unter Punkt „Verschiedenes“ teilte Nies mit, dass der TSV für Sonntag, 16. Dezember, einen Ausflug nach Bamberg plant, um dort ein Basketballspiel zu besuchen.

Der neu gewählte Bürgermeister Ralph Matousek sprach erstmals ein Grußwort und bedankte sich für die freundliche Einladung.

Im Namen des TSV-Vorstands bedankte sich Peter Egner für die stets gute Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung und lobte die sportlichen Erfolge.

Christelle Hoffert informierte kurz über das neue Projekt Kooperation Schule-Verein mit der Astrid- Lindgren-Schule in Bofsheim, was im Frühjahr kommenden Jahres beginnen wird.

In einer AG werden die Mitglieder die Schüler beim Erlernen des Tennissports helfen. F

